Dragonflight, la nona espansione di WoW ha una data d'uscita

Blizzard ha annunciato che Dragonflight, la nona espansione di World of Warcraft, sarà disponibile il 29 novembre a mezzanotte. Tante le novità introdotte che, oltre a quattro nuove zone completamente esplorabili, apportano ulteriori modifiche all'interfaccia di gioco che diventa ancor più personalizzabile.

Partendo dai nuovi contenuti, Dragonflight apre le porte delle Isole dei Draghi, quattro nuove zone ognuna delle quali dedicata a ciascuno degli antichi Stormi dei Draghi. "Man mano che le Isole dei Draghi si risvegliano, così fanno gli antichi segreti dimenticati, e i giocatori attraverseranno questi luoghi per cielo e per terra mentre esplorano tutto ciò che le Isole dei Draghi hanno da offrire".

Con Dragonflight arriva anche una nuova razza, i Drachtyr, capaci di passare da una forma umanoide ad una più aggressiva forma draconica. Questa sarà accompagnata anche da una nuova classe, l'Evocatore, che consente ai Drachtyr di partecipare alle battaglie dalla distanza come assaltatori o guaritori.

Con l'espansione arriva anche la nuova abilità Volo Draconico che consente ai giocatori di volare tra le Isole dei Draghi in sella ad un draco. Quest'ultimo possiede un sistema di personalizzazione che permette milioni di combinazioni diverse, garantendo ad ogni utente di esprimere al meglio la propria personalità e possedere una cavalcatura unica.

Arriva anche un nuovo sistema di talenti insieme all'aggiornamento del sistema delle professioni, che permette ai giocatori di gestire le abilità a seconda del proprio stile di gioco e specializzarsi come preferiscono nella propria arte. Questi si uniscono ad un nuovo HUD (Head Up Display) e una nuova UI (User Interface) completamente personalizzabili, così da ottenere un'esperienza coinvolgente e su misura per ognuno.

L'aggiornamento del 29 novembre introdurrà otto spedizioni, quattro delle quali potranno essere affrontate per raggiungere il nuovo level cap fissato a 70, mentre altre quattro saranno riservate ai giocatori di alto livello. La prima incursione, Segrete delle Incarnazioni, sarà sbloccata il 13 dicembre a tutti i livelli di difficoltà.

Dragonflight sarà disponibile in tre edizioni:

Base Edition : include Drakks, una mascotte bonus per il preacquisto che ti accompagnerà nelle tue avventure.

: include Drakks, una mascotte bonus per il preacquisto che ti accompagnerà nelle tue avventure. Heroic Edition : include Drakks, la mascotte bonus per il preacquisto, la nuova mascotte Foskystrasza, un potenziamento per un personaggio di Dragonflight (livello 60) e una cavalcatura volante Plasmasogni Aggrovigliato.

: include Drakks, la mascotte bonus per il preacquisto, la nuova mascotte Foskystrasza, un potenziamento per un personaggio di (livello 60) e una cavalcatura volante Plasmasogni Aggrovigliato. Epic Edition: include tutti gli oggetti della Base e Heroic Edition, l'effetto per la Pietra del Ritorno dei Viaggiatori del Tempo, la Trasmogrificazione per testa Diadema del Custode della Magia, la Trasmogrificazione per schiena delle Ali del Risveglio in cinque varianti di colore, e 30 giorni di tempo di gioco.

Non mancherà l'edizione fisica da collezione, disponibile al preordine direttamente sullo store di Blizzard, che oltre a un codice per la Epic Edition aggiunge un artbook, un tappetino per il mouse e un set di cinque spille dedicate a ciascuno Stormo dei Draghi.