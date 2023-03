Dragon Ball Z: Bandai Namco annuncia il ritorno di Budokai Tenkaichi

In queste ore si sta svolgendo a Las Vegas il Dragon Ball Games Battle Hour 2023, evento organizzato da Bandai Namco Entertainment e dedicato ai fan dei videogiochi del popolare franchise. In quest'occasione il publisher ha annunciato a sorpresa il ritorno di Budokai Tenkaichi, iconica serie picchiaduro ambientata nell'universo del manga di Akira Toriyama: il quarto capitolo della saga è attualmente in sviluppo presso gli studi di Spike Chunsoft.

Budokai Tenkaichi '4' è realtà: ecco il teaser trailer



Lanciato nel 2005 in esclusiva su PlayStation 2, Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi venne ampiamente apprezzato dai fan per i suoi combattimenti frenetici e coinvolgenti, così come per il comparto grafico all'avanguardia e il ghiotto roster. Erano infatti presenti 64 personaggi giocabili, che potevano scontrarsi in 10 differenti arene estrapolate dagli scenari della serie animata.

Prossimamente i giocatori torneranno a vestire i panni di Goku e compagni in Budokai Tenkaichi. Manca ancora un titolo ufficiale, pertanto il prossimo capitolo potrebbe essere pubblicato come 'Budokai Tenkaichi 4' o, probabilmente, come reboot. A occuparsene è Spike Chunsoft, la stessa software house giapponese che ha dato i natali alla saga originale.

L'annuncio del gioco è arrivato nel corso della trasmissione del Dragon Ball Games Battle Hour 2023 tramite un emozionante (e brevissimo) teaser trailer: potete visionarlo al minuto 4:41:25 .

Il filmato si apre con un omaggio ai primi giochi della serie Budokai Tenkaichi, con tanto di televisore a tubo catodico. Si passa poi ai giorni nostri: vediamo il protagonista Goku durante la trasformazione in Super Saiyan Blue, un evidente richiamo al più recente capitolo dello storico, Dragon Ball Super. Aspettiamoci dunque di vedere in azione Vegeta, Gohan e altre vecchie conoscenze, così come 'new entry' quali Beerus, Zamasu, Jiren e molto altri.

Bandai Namco non ha ancora svelato le piattaforme su cui approderà il nuovo Budokai Tenkaichi, ma con ogni probabilità verrà reso disponibile per le console di ultima generazione (PS5, Xbox Series X/S) e PC. Manca anche una finestra di lancio, ma, visto l''imminente' arrivo di Tekken 8, escluderemmo un'eventuale pubblicazione nel corso del 2023.