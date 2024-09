Dragon Age: The Veilguard, il trailer allo State of Play si concentra sul combat system

Allo State of Play tenuto ieri da Sony, ha fatto la sua apparizione anche Dragon Age: The Veilguard, RPG atteso per il prossimo 31 ottobre. Il nuovo trailer mostrato all'evento si concentra sul combat system e il ruolo dei compagni durante gli scontri.

Allo State of Play è tornato uno dei giochi di ruolo più attesi dell'anno: Dragon Age: The Veilguard. All'evento, Electronic Arts ha portato un nuovo trailer che approfondisce il sistema di combattimento e le dinamiche di combattimento con i boss.

A saltare immediatamente all'occhio è sicuramente l'aspetto tecnico. D'altronde, sono passati esattamente 10 anni dall'uscita di Dragon Age: Inquisition e il salto generazionale si fa notare, soprattutto nelle animazioni incredibilmente fluide e realistiche della protagonista.

Ad ogni modo, il video presenta il combat system, chiaramente concentrandosi sulle abilità del personaggio controllato dal giocatore. Tuttavia, è evidente che la collaborazione dei nostri compagni d'avventura sarà fondamentale durante gli scontri.

Nel trailer fa la sua prima apparizione anche un nuovo avversario piuttosto inquietante capace di controllare non solo i draghi, ma un intero esercito di non morti. Come si può immaginare, il vallain ribalta completamente le sorti dello scontro al quale si aggiunge anche un secondo drago.

Per chi volesse approfondire il gameplay, all'inizio di questo mese è stato pubblicata una video anteprima di ben 22 minuti. Dragon Age: The Veilguard sarà disponibile a partire dal prossimo 31 ottobre per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.