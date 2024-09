Dragon Age The Veilguard: 22 minuti di gameplay del gioco di ruolo in uscita a ottobre

Il video di gameplay di Dragon Age: The Veilguard mostra un'esplorazione molto più aperta rispetto a quanto ci si potesse immaginare. Possiamo ammirare, infatti, una porzione avanzata del gioco, partendo dalla zona "Lighthouse", che funge da base, passando per "Crossroads", un'area di connessione tra le varie regioni, e arrivando alle "Hossberg Wetlands", corrotte dalla magia oscura introdotta per la prima volta in Dragon Age: Origins.

Il gameplay si concentra sulla classe del mago, interpretato da un personaggio qunari chiamato Rook, e sulle sinergie con altri personaggi. Realizzando missioni per una determinata fazione, inoltre, sarà possibile accedere ad oggetti unici di quella fazione e personalizzare di conseguenza i propri personaggi. Il video mostra anche il sistema di combattimento e l'esplorazione che conduce a segreti e ricompense.

BioWare promette anche missioni secondarie più mirate, pur mantenendo il suo approccio tradizionale con avventure guidate dalla storia e dialoghi complessi, con molte opzioni a disposizione dei giocatori per personalizzare la propria avventura. Tutte caratteristiche che rendono Dragon Age: The Veilguard un gioco molto diverso dal semplice titolo d'azione lineare che si temeva inizialmente.

La storia del nuovo capitolo è ambientata 10 anni dopo quella di Inquisition, penultimo capitolo e Gioco dell'Anno 2014. A tal proposito, si legge che l'Inquisitore - ovvero il protagonista di Inquisition - avrà un ruolo anche in questa nuova storia; viene inoltre specificato che la backstory scelta per il nuovo protagonista, Rook, influenzerà spesso e volentieri i dialoghi.

Fra gli altri protagonisti della nuova storia troviamo Varric Tethras, affiancato da un'altra vecchia conoscenza, Lace Harding (Inquisition); vediamo inoltre una nuova companion, Neve Gallus, famosa per le sue eccezionali doti investigative. Compare anche il temuto Solas.

Dragon Age: The Veilguard mette in mostra un comparto visivo all'avanguardia; senza troppe sorprese, non sembra deludere neanche sul fronte artistico. Il rinnovato sistema di combattimento, inoltre, pone grande enfasi sull'azione in tempo reale e, almeno in questo caso, sugli scontri ravvicinati. Intravediamo anche alcuni elementi dell'interfaccia, come la ruota delle abilità che ci consente di impartire ordini ai nostri compagni.

Ulteriori dettagli verranno rilasciati durante il mese di settembre, con l'uscita del gioco prevista per il 31 ottobre su PC, PlayStation e Xbox.