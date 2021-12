Dr. Disrespect apre uno studio di sviluppo con veterani di Call of Duty e Halo

Guy Beahm, altresì noto come Dr. Disrespect, ha appena lanciato un nuovo studio di sviluppo tripla-A. Dopo una breve parentesi come designer presso Sledgehammer Games, il popolare streamer ha deciso di fondare la sua software house con l'obiettivo di realizzare "le migliori esperienze multiplayer PvP che il mondo abbia mai visto". In quest'impresa Beahm è affiancato da due veterani dell'industria videoludica, provenienti da franchise di successo quali Call of Duty e Halo.

Midnight Society: il team che ridefinirà i giochi multiplayer

Come si legge nel sito ufficiale della compagnia, Midnight Society sarà una software house diversa dalle altre. Lo studio co-fondato dall'irriverente Dr. Disrespect proporrà un innovativo modello di business, quello che Guy Beahm e soci hanno rinominato 'Day Zero Community'.

In parole povere, il team di sviluppo coinvolgerà i giocatori sin dalle prime fasi della produzione di un nuovo titolo. "Non ci saranno 'Spero che questo gioco sarà buono'. Sii presente quando la tua voce può effettivamente avere un impatto perché vogliamo sentirla". La compagnia sta assumendo ed è in cerca di programmatori, designer, artisti e community manager che lavoreranno tutti da remoto.

Introducing my new AAA Game Studio, Midnight Society.



Give us a follow @12am



It’s time. https://t.co/vKIOzpVjK9 — Dr Disrespect (@DrDisrespect) December 14, 2021

In merito al primo gioco sviluppato da Midnight Society, sarà un titolo multigiocatore competitivo caratterizzato da una componente online e basato su Unreal Engine 5.

Non sono stati svelati ulteriori dettagli sulla natura del progetto, ma i curricula di alcuni membri dello studio potrebbero offrirci preziosi indizi. Per concretizzare questo ambizioso progetto, Beahm ha coinvolto due persone che vantano una certa esperienza per quel che concerne i giochi multiplayer e, in particolare, il genere sparatutto. Parliamo dei co-fondatori Robert Bowling e Quinn DelHoyo: il primo ha lavorato alla serie Call of Duty occupando il ruolo di Creative Strategist presso Infinity Ward, mentre DelHoyo, ex-343 Industries, ha progettato il comparto multiplayer di Halo 5: Guardians.

Prima di inaugurare Midnight Society, lo stesso Beahm ha lavorato in ambito videoludico contribuendo alla creazione di un gioco tripla-A. In veste di level designer di Sledgehammer Games, infatti, Dr. Disrespect ha progettato alcune delle mappe più iconiche di COD: Advanced Warfare.

"Come giocatore di lunga data, streamer ed ex sviluppatore di giochi, ho spesso sognato di creare titoli fantastici che intere community possano seguire fin dal primo giorno", ha dichiarato Guy Beahm. Il co-fondatore di Midnight Society spiega di voler sfidare il tradizionale modello di pubblicazione - basato sulla formula 'one-and-done' - e premiare tutti i fan e gli influencer che contribuiranno al successo dei futuri giochi della software house.