Download meno pesanti e minor spazio su disco occupato nel futuro di Call of Duty

Negli ultimi anni Call of Duty è arrivato a occupare anche più di 200 GB. Tutto questo sembra destinato a cambiare: Activision ha annunciato importanti cambiamenti nel modo in cui gestisce le installazioni, a partire da Black Ops 6.

I giochi di Call of Duty occupano notoriamente molto spazio, ma prima del lancio di Black Ops 6 atteso per il 25 ottobre, Activision farà alcune modifiche per consentire ai titoli di Call of Duty "pesare meno". La cura dimagrante prevede diversi interventi, tra cui la separazione di Warzone dal download predefinito dei giochi a cadenza annuale.

La separazione di Warzone avverrà il 21 agosto, insieme al lancio della Stagione 5 Reloaded. In questo modo, quando scaricherete un gioco annuale di Call of Duty, potrete scegliere se scaricare anche Warzone o no. Ovviamente sarà possibile scaricare anche solo Warzone.

Con la Stagione 5 Reloaded, Activision afferma che si affiderà maggiormente allo streaming delle texture e i giocatori potranno scegliere tra lo streaming "ottimizzato" (quello di default) e quello "minimo". A metà ottobre, Activision prevede di introdurre anche una nuova interfaccia utente per passare tra i giochi della serie.

In preparazione a questi cambiamenti sarà necessario scaricare un grosso aggiornamento come parte del rollout della Stagione 5 che riorganizzerà i file di gioco e aggiungerà nuove tecnologie per preparare la strada all'interfaccia rinnovata.

Una volta terminato l'aggiornamento, Activision afferma che lo spazio occupato da Call of Duty diminuirà. Grazie agli interventi, Black Ops 6 richiederà un download di minore entità rispetto a quanto visto al lancio per Call of Duty: Modern Warfare III. La software house non ha ancora comunicato dati precisi. Activision, infine, ha affermato che terrà una open beta di Black Ops 6 il 30 agosto.