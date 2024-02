DOOM giocabile sui robot tagliaerba Automower di Husqvarna da aprile fino a settembre

Husqvarna ha annunciato che questa primavera renderà giocabile il classico sparatutto DOOM (1993) sui robot tagliaerba della linea Automower NERA. L'insolita novità arriverà tramite un aggiornamento gratuito, previa registrazione a questo indirizzo, e avrà un tempo limitato: dal 15 aprile al 9 settembre, quando un altro update rimuoverà il gioco (non aggiornando il tagliaerba sarà possibile giocare all'infinito, ndr). Tutto sarà gestito tramite l'app Husqvarna Automower Connect.

I robot di Husqvarna sono dotati di display, pulsante di controllo e pulsante di avvio e arresto, tutte soluzioni che consentiranno ai pollici verdi più nerd di giocare a un titolo che ha fatto la storia tra un prato tagliato e l'altro.

"I giocatori si muovono usando la manopola di controllo per girare a sinistra e a destra. Premendo il pulsante START corrono in avanti. Per sparare è necessario premere la manopola di controllo", spiega la società.

All'interno del tagliaerba c'è un processore ARM STM32 di STMicroelectronics con 320 KB di RAM e 16 MB di memoria flash, caratteristiche sufficienti a riprodurre il gioco a 35 FPS sul sul display da 2,8 pollici a risoluzione 320 x 240 pixel.

La decisione di rilasciare il gioco ai proprietari dei tagliaerba Husqvarna fa seguito alla "straordinaria risposta" che tale possibilità ha ricevuto durante l'evento DreamHack Winter 2023, dove Husqvarna organizzò persino il primo torneo multiplayer di DOOM al mondo su un tagliaerba.

Con questa curiosa iniziativa Husqvarna vuole sottolineare da un lato lo spirito pionieristico dei suoi ingegneri e dall'altro rendere omaggio agli inventori di DOOM, un titolo ormai riprodotto su qualsiasi cosa: persino i batteri intestinali.