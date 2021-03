DOOM 3 in realtà virtuale è ufficiale: l'incubo arriva su PlayStation VR

In occasione di un evento digitale, Sony ha presentato una nuova line-up di giochi dedicata a PlayStation VR. Un segnale che, a fronte degli ultimi annunci, rinnova ulteriormente l'interesse della compagnia nipponica per la realtà virtuale.

Tra le novità c'è anche il gradito ritorno di DOOM, franchise che abbiamo già visto in salsa VR con il reboot del 2016. Questa volta, però, tocca al terzo storico capitolo sbarcare su PlayStation con il supporto completo all'headset di Sony: diamo il benvenuto a DOOM 3 VR Edition!

DOOM 3 VR Edition: arriverà il prossimo mese su PS4 e PS5

Rilasciato nell'agosto 2004, DOOM 3 è considerato uno dei capitoli più audaci della serie, il primo a prendere le distanze dalla classica formula "corri e spara" che contraddistingue lo sparatutto di id Software. Gli sviluppatori avevano colto l'occasione per regalarci un'atmosfera genuinamente horror e per confezionare una delle ambientazioni più riuscite dell'intera saga.

I giocatori che hanno amato gli ultimi due capitoli - tra cui l'acclamato DOOM Eternal - avranno la possibilità di riscoprire questo grande classico in VR, formato che riteniamo perfetto per il gameplay di DOOM 3. L'annuncio arriva da Sony tramite uno strepitoso trailer che mette in mostra le caratteristiche di questo riadattamento.



Nei panni del DOOM Marine, i giocatori potranno vivere in prima persona gli orrori di quest'avventura. Come osserviamo dal filmato, sarà possibile sfruttare le funzionalità di head tracking di PlayStation VR per esplorare attentamente lo scenario e ottenere un notevole vantaggio durante i combattimenti con le orde demoniache.

La classica interfaccia viene sostituita da un display montato sul polso del protagonista, che terrà traccia della salute, della corazza e delle munizioni a nostra disposizione.

Nelle 15 ore di gioco offerte da DOOM 3 VR Edition troverete anche le espansioni Resurrection of Evil e The Lost Mission, anch'esse restaurate per la realtà virtuale. Il gioco arriverà in tutto il mondo il 29 marzo , per PS4 e PS5, con il pieno supporto a PlayStation VR.

Non solo DOOM: tanti annunci dedicati a PlayStation VR

L'ultimo evento di Sony, dalla durata di circa tre ore, ha permesso ai fan della realtà virtuale di rifarsi gli occhi sui prossimi titoli in arrivo per PlayStation VR.

Spicca After the Fall, action/survival con meccaniche co-op che avrebbe dovuto vedere la luce lo scorso anno, ma che a causa del COVID-19 è stato posticipato alla prima metà del 2021. Il gioco sarà compatibile sia con PSVR che con gli headset per PC.

Troviamo poi I Expect You To Die 2, sequel dell'acclamato simulatore che catapulta i giocatori in una escape room dove dovranno risolvere una serie di rompicapi. Il prequel di questo gioco, disponibile anche su PC, è stato uno dei titoli VR più acclamati degli ultimi anni.

Tra gli altri annunci dell'ultimo evento digitale troviamo quelli di Fracked, originale sparatutto realizzato da nDreams, il survival Song in the Smoke di 17-Bit e infine Zenith, MMORPG ambientato in un universo fantasy "high tech" - nato da un progetto Kickstarter.