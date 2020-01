DooM 1 e 2 adesso a 60 fps, anche su Android e iOS

Il nuovo aggiornamento per i primi due classici DooM introduce diverse novità e contenuti. Ma probabilmente il miglioramento più interessante è quello che riguarda le prestazioni, visto che adesso i primi due DooM sono giocabili a 60 fotogrammi per secondo. Le versioni originali, infatti, giravano a 35 fps, mentre il nuovo frame rate cambia considerevolmente l'esperienza di un gameplay intramontabile come quello di DooM.

Anche su Android e iOS

Tutte le versioni beneficiano dell'aggiornamento, quindi PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e anche Android e iOS. In particolare, giocare a DooM sui recenti smartphone e tablet è particolarmente appagante, oltre che immediato.

L'aggiornamento introduce i salvataggi rapidi, il supporto a differenti aspect ratio e una nuova funzionalità per selezionare velocemente le armi. Per la lista completa dei cambiamenti vi rimandiamo al forum ufficiale.

Sigil

Oltre che per i livelli originali, i 60 fps sono abilitati anche per tutte le mod gratuite, inclusa la recentemente rilasciata, da parte del creatore originale di DooM John Romero, Sigil. Si tratta del quinto episodio di DooM dopo i tre del gioco originale del 1993 e il quarto incluso in The Ultimate DooM.