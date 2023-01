Don't Nod, il team di Life is Strange svela un'immagine del suo prossimo gioco

Fondata nel 2008 a Parigi, Dontnod Entertainment ha rilasciato la sua prima avventura narrativa solo nel 2013: parliamo di Remember Me, titolo pubblicato da Capcom che venne accolto tiepidamente dal pubblico e dalla critica. Nel 2015 venne invece lanciato Life is Strange e, questa volta, il team francese riuscì a fare breccia nei cuori dei videogiocatori.

Dopo diverse pubblicazioni, tra cui gli acclamati Vampyr e Tell Me Why, la rinominata Don't Nod è pronta per un'altra avventura. Il prossimo progetto della software house è stato svelato su Twitter con una misteriosa immagine: il nuovo gioco sarà ambientato negli anni '90?

Don't Nod Montreal stuzzica i fan con un'immagine teaser

Lo scorso ottobre, Don't Nod ha presentato i risultati finanziari del secondo semestre del 2022. Nel documento si legge che la compagnia è impegnata nello sviluppo di "otto creazioni originali", tra cui cinque giochi auto-pubblicati, un titolo co-prodotto con Focus Home Entertainment e altri due giochi realizzati con la collaborazione degli studi Tolima e Tiny Bull.

Di queste otto produzioni, la prima è stata 'presentata' da Don't Nod poche ore fa.

Here's a little glimpse of what #DontNodMontreal is brewing!

Does it bring back childhood memories?

We are looking for talents to join the team in Montréal on this new narrative game!

Find all our job openings here: https://t.co/IJi6njvHiJ pic.twitter.com/IFBAkGPGFW — DON'T NOD (@DONTNOD_Ent) January 27, 2023

"Ecco un piccolo assaggio di ciò che Don't Nod Montreal sta preparando!", si legge nel tweet pubblicato dall'account Twitter della software house.

Sarà lo studio canadese a lanciare la prossima avventura narrativa targata Don't Nod. Non ci è dato sapere se si tratterà di un nuovo Life is Strange o di un eventuale sequel di Tell Me Why, ma, a giudicare dall'immagine in salsa 'vintage', possiamo dedurre che la storia sarà ambientata negli anni '90: vediamo infatti un televisore a tubo catodico, a cui sono collegati un videoregistratore e una console che sembra richiamare l'iconico SNES di Nintendo.

In allegato all'immagine c'è un link che rimanda al sito ufficiale di Don't Nod. La compagnia sta infatti cercando nuovo personale per il progetto in questione - che, a questo punto, sarà ancora nelle primissime fasi di sviluppo. Tra i ruoli ricercati da Don't Nod ci sono posizioni da UI Technical Designer, Animation Lead, Sound Designer e non solo.

Seguiremo con attenzione i prossimi aggiornamenti legati al nuovo progetto di Don't Nod.