DLSS 4 arriva su Star Wars Outlaws, dalla prossima settimana su Indiana Jones e l'Antico Cerchio

NVIDIA ha annunciato i primi titoli che saranno aggiornati al DLSS4, il che include il nuovo modello Transformer per l'upscaling e la Multi Frame Generation, quest'ultima disponibile solo per le schede GeForce RTX 5000.

Con un post sul proprio blog, NVIDIA ha annunciato alcuni titoli già disponibili che riceveranno l'aggiornamento al DLSS 4, ultima iterazione della sua tecnica di upscaling. Il primo sarà Star Wars Outlaws di Ubisoft, mentre la prossima settimana toccherà all'ultima avventura di Machine Games, Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

Il DLSS 4 introduce due importanti novità: il modello Transformer e il Multi Frame Generation. Le precedenti incarnazioni del DLSS sfruttavano reti neurali convoluzionali (CNN) per generare nuovi pixel, analizzando il contesto localizzato e tracciando i cambiamenti in quelle regioni nel corso di frame successivi.

Utilizzando il nuovo modello IA Transformers per DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution e DLAA, che impiega il doppio dei parametri rispetto al CNN, la qualità visiva raggiunge nuovi livelli di realismo. I dettagli delle superfici appaiono più definiti, le ombre diventano più precise e naturali, la nitidezza dei riflessi è ottimizzata e l'illuminazione risulta più sofisticata, migliorando praticamente ogni scena delle tue avventure con Kay Vess e Nix.

Non meno importante è la Multi Frame Generation capace di moltiplicare, in media, fino a 9,3 volte il frame rate rispetto alla tradizionale rasterizzazione, con il vantaggio di un ridotto utilizzo della VRAM. In Star Wars Outlaws, questo consente ai giocatori dotati di una GeForce RTX 5090 di giocare ad oltre 220 frame al secondo in 4K, mentre i possessori di una RTX 5080 potranno agevolmente superare i 150 fps con le medesime impostazioni.

Va sottolineato che, mentre il modello Transformer sarà accessibile anche con le schede grafiche RTX di precedente generazione, la Multi Frame Generation – almeno per il momento – può essere attivata solo con le nuove GPU della gamma GeForce RTX 5000. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo direttamente alla pagina di NVIDIA.