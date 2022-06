Disponibile da oggi la Stagione 1 di Battlefield 2042: troppo poco, troppo tardi?

Oggi parte, a ben 7 mesi di distanza dal lancio, la Stagione 1 di Battlefield 2042, il capitolo della serie senza dubbio più travagliato. L'aggiornamento porterà con sé 3 nuove armi, 2 nuovi elicotteri, una nuova mappa e un nuovo operatore. Non una grande quantità di contenuti, tant'è che in rete si fa ironia sul nome parlando di "Zero Content" anziché "Zero Hour".

Partendo proprio dalle armi, il nuovo update aggiungerà innanzitutto una balestra. Questa consentirà di affrontare i nemici in maniera silenziosa ingaggiando gli scontri con uno stile decisamente più stealth rispetto alle tradizionali armi da fuoco. Tuttavia, non mancheranno le frecce esplosive per coloro che anche con una balestra desiderano fare ingenti danni senza preoccuparsi della visibilità nei confronti degli avversari.

A questa si potrà affiancare un lanciagranate fumogeno, probabilmente simile al M320 già visto in Battlefield 4, insieme a un fucile a medio raggio con doppia modalità di fuoco. La nuova operatrice invece, Ewelina Lis, sarà specializzata nel contrastare le unità aeree. Equipaggerà, infatti, un missile guidato per i velivoli e sarà in grado di rivelare la posizione di quelli già danneggiati automaticamente.

Rimanendo in tema aereo, i due nuovi elicotteri Hannibal e Huron presentano funzionalità migliorate rispetto a quelli già presenti in gioco. Entrambi saranno in grado di switchare tra modalità assalto e stealth.

Analizzando la mappa, infine, si nota subito il cambio di direzione intrapreso da DICE che ridurrà le dimensioni di quelle che erano aree estremamente vaste (e piuttosto vuote) presenti al lancio del gioco. In particolare, Exposure, questo il nome della nuova mappa, offrirà molte più coperture e un'estensione verticale, a cui è stata abbinata un'area chiusa che garantirà fasi di shooting a corto raggio. Un design ben diverso da quanto si è visto in precedenza dal lancio del gioco a oggi.

Il cambiamento di rotta, d'altronde, era inevitabile considerando che tra le numerose correzioni al gioco saranno dimezzati gli utenti per singola lobby, tornando a un massimo di 64 come per le precedenti iterazioni del titolo. La prima mappa a ricevere la rielaborazione sarà Caleidoscope, anche se quest'ultima arriverà nella sua nuova veste solo a fine agosto.

Di certo, questa prima stagione giunta in netto ritardo rispetto al lancio del gioco non risolleverà le condizioni in cui versa il titolo, almeno dal punto di vista dell'utenza. Tuttavia, questa e le stagioni a seguire saranno un banco di prova per il nuovo capitolo della saga che secondo alcuni rumor sarebbe già in pre-produzione.