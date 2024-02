DirectSR: NVIDIA, AMD e Microsoft lavorano insieme a un upscaler universale per i videogiochi

Come emerso dal programma della GDC (Games Developer Conference) recentemente pubblicato, Microsoft terrà una presentazione su DirectSR. Si tratta di una tecnica di upscaling, al pari di DLSS, FSR o XeSS, che verrà implementata a livello software e consentirà di sfruttare al meglio l'hardware GPU.

Rappresenta la prima soluzione per l'upscaling presentata da Microsoft, ragione per cui probabilmente ci sarà ancora molto lavoro da fare sul piano dell'ottimizzazione. Tuttavia, si tratterebbe di una tecnologia universale che, stando a quanto descritto, renderebbe l'upscaling della risoluzione più semplice che mai per gli sviluppatori.

Durante la presentazione Microsoft mostrerà solo un'anteprima della nuova tecnologia, ma parteciperanno anche NVIDIA e AMD con cui la società di Redmond ha collaborato. D'altro canto, con FSR, AMD ha già dimostrato la possibilità di integrare via software e senza restrizioni una tecnica di upscaling compatibile con qualsiasi hardware.

Naturalmente, la nuova soluzione elaborata dagli ingegneri di Microsoft non andrà a sostituire DLSS, FSR o XeSS che godono di un'ottimizzazione specifica per l'hardware dei rispettivi produttori (NVIDIA, AMD, Intel). Tuttavia, ognuna di queste tecnologie richiede un'implementazione dedicata da parte degli sviluppatori, mentre l'integrazione nelle librerie DirectX potrebbe consentire di abilitare una tecnica di upscaling accessibile a tutti senza particolari sforzi.

Proprio di recente, abbiamo appreso che Microsoft sta implementando la funzionalità Auto SR nella nuova build 24H2 di Windows 11. Si tratterebbe sostanzialmente di quanto descritto sopra, ma con la possibilità di attivarla direttamente dal sistema operativo e utilizzarla su qualsiasi gioco supportato automaticamente. Non rimane che attendere il 21 marzo per saperne di più, data in cui Microsoft terrà la sua presentazione.