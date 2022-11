Digital Bros Game Academy: nuovo videogioco dedicato a due fra i più famosi Youtuber

I Me Contro Te, fra gli Youtuber più popolari soprattutto presso il pubblico più giovane, si sono avvalsi della collaborazione di DBGA Productions, la nuova divisione di Digital Bros Game Academy appartenente al Gruppo Digital Bros, che si occupa di progettare soluzioni gamificate e giochi per le aziende, per sviluppare il loro primo gioco ufficiale.

Disponibile gratuitamente per iOS e Android, Me Contro Te World: il gioco ufficiale è un'avventura da vivere insieme a Luì e Sofì e i personaggi dell’universo dei Me Contro Te. Il giocatore potrà creare e personalizzare, con le tante combinazioni presenti nel gioco, il suo personaggio e tutti i suoi amici. Potrà anche arredare con estro e fantasia la sua casa rendendo gli ambienti accoglienti e colorati, grazie all’ampia scelta di mobili e decorazioni per le pareti, dove potrà ospitare gli amici e preparare tante prelibatezze per loro.

Nel gioco è presente anche un centro commerciale in cui sarà possibile acquistare elementi unici per personalizzare tutti i personaggi. In concomitanza con eventi e ricorrenze speciali, verranno rilasciati dei pacchetti esclusivi, contenenti travestimenti, vestiti, accessori per la casa, oggetti per il negozio di animali e per la pasticceria che arricchiranno ancora di più Me Contro Te World: Il gioco ufficiale.

Digital Bros Game Academy oltre ad essere un centro di formazione, si propone anche come sviluppatore di esperienze gamificate, favorendo per i suoi ex studenti e professionisti del settore, nuove opportunità di lavoro all’interno del team di DBGA Productions.