Diablo IV: una linea di abbigliamento permette di evocare Lilith in AR

In concomitanza con il recente lancio dell'attesissimo gioco di Blizzard Entertainment, Diablo IV, una collezione di abbigliamento che si ispira all'action rpg sta raggiungendo alcune selezionate catene. Ne fanno parte giacca, bustier e jeans, tutti rigorosamente prodotti in maniera sostenibile. La nuova linea di abbigliamento è stata ideata dalla stilista e creatrice digitale Charli Cohen, la quale non è nuova ai settori della tecnologia e del gaming.

La collaborazione con Blizzard è partita alla fine del 2022, quando le è stato concesso l'accesso alla grafica avanzata del gioco e un significativo margine di manovra sull'interpretazione del design di Diablo. Charli Cohen, inoltre, ha già collaborato con alcuni brand illustri del mondo del gaming, come Assassin's Creed Valhalla di Ubisoft e Pokémon di Nintendo.

Come ha spiegato Cohen, lo stile della collezione è stato ispirato dall'estetica nu-metal dei primi anni 2000 e si è concentrato sul personaggio di Lilith, figlia del Signore dell'Odio Mephisto, il principe dell'abisso assieme a Diablo e Baal, e, come sanno bene i giocatori di Diablo IV, antagonista principale nella nuova storia. "Ci siamo concentrati su Lilith come personaggio oscuro e potente e volevamo portare la sua energia e la sua estetica nei nostri lavori", ha detto la Cohen.

Oltre ad essere alla moda, la Lilith Collection include funzionalità di realtà aumentata (AR), ognuna delle quali sblocca un'esperienza coinvolgente tramite un chip NFC (Near Field Communication) creato da RSTLSS, il marchio di moda digitale fondato da Charli Cohen. Quando un collezionista esegue la scansione del chip NFC con il proprio smartphone, sullo schermo verrà visualizzato un messaggio che conferma che si tratta di un oggetto autentico della collezione Lilith/Diablo IV. Inoltre, si può evocare la stessa Lilith sfruttando la tecnologia di Lens Studio attraverso comandi vocali.

Fondamentalmente la realtà aumentata trasforma chi indossa gli indumenti di Lilith nella stessa creatura degli inferi. "Il nostro obiettivo è quello di collegare l'identità nel modo più fluido possibile attraverso i mondi (gioco, sociale, fisico) e rendere l'esperienza divertente", ha affermato Cohen.