Diablo IV, presentata la quarta classe di gioco: ecco il Tagliagole

Durante l'evento digitale del BlizzConline, la casa di Irvine ha presentato una serie di novità per i suoi principali franchise. Il protagonista assoluto della celebrazione, tuttavia, è stato Diablo: oltre al reveal di Diablo II: Resurrected, abbiamo assistito a un nuovo trailer dedicato al quarto attesissimo capitolo. È stata l'occasione per fare la conoscenza del Tagliagole, quarta classe giocabile di Diablo IV e vecchia conoscenza dei veterani della saga hack and slash

Il Tagliagole ritorna in quel di Sanctuary con Diablo IV



Blizzard Entertainment non ha deluso le nostre aspettative, decidendo di mostrare ancora una volta il suo Diablo IV. L'action RPG è con ogni probabilità il progetto più ambizioso dello sviluppatore americano, un progetto che proporrà una valanga di nuovi contenuti e una formula di gioco che soddisferà sia i fan di vecchia data che i novizi della serie.

Come sempre, grande attenzione è rivolta alla progettazione delle classi, ovvero dei personaggi di cui vestiremo i panni. Così, dopo il Barbaro, l'Incantatrice e il Druido, tocca al Tagliagole (Rogue) presentarsi agli aspiranti giocatori di Diablo IV. Possiamo ammirare la quarta classe nello spettacolare trailer mostrato durante la cerimonia di apertura della BlizzConline.

Come si legge nel comunicato ufficiale di Blizzard, il Tagliagole è "un guerriero agile e adattabile che può specializzarsi nel combattimento ravvicinato o a distanza. È in grado di abbattere qualunque nemico con le sue armi avvelenate, eseguire potenti attacchi combinati e potenziare il suo arsenale con veleni letali e magia dell'ombra, con cui sconfigge i demoni impunemente".

Proprio come i suoi colleghi, anche il Tagliagole proviene dai primi episodi della serie: in questo caso, la sua prima e ultima apparizione risale a Diablo I (1996). In ogni caso, in Diablo III avevamo vestito i panni del Cacciatore di demoni, classe che richiamava molto il Rogue del primo episodio, in primis per la sua capacità di attaccare dalla distanza e per l'utilizzo delle trappole.

Ricordiamo che Diablo IV non ha ancora una data di lancio, ma sarebbe comunque previsto per il 2021. Il gioco di ruolo approderà su PC, PlayStation 4 e Xbox One ed è molto probabile che verrà rilasciato anche sulle nuove PlayStation 5 e Xbox Series X|S.