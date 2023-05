Diablo IV: nessun vantaggio per i giocatori che pagheranno

Blizzard continua a fornire informazioni su Diablo IV, l'atteso GDR che debutterà il 6 giugno. A poche ore dall'ultima tornata di test soprannominata "Diablo IV Server Slam", che si terrà tra il 12 e il 14 maggio, arrivano nuovi dettagli che riguardano la fase successiva al debutto.

Il responsabile generale Rod Fergusson, insieme al direttore di gioco associato Joseph Piepiora, il direttore della gestione prodotto Kegan Clark e il direttore della community associato Adam Fletcher hanno parlato del funzionamento delle Stagioni di Diablo IV, del Pass Battaglia facoltativo e del negozio in una live d'aggiornamento sullo sviluppo.

Per quanto riguarda le Stagioni, si tratta di rilasci trimestrali che aggiungeranno funzionalità di gioco aggiuntive, serie di missioni (con volti vecchi e nuovi), Battle Pass, oggetti leggendari, modifiche al bilanciamento delle classi, miglioramenti della qualità della vita e molto altro.

In Diablo IV, i contenuti dopo l'uscita includono l'esperienza delle Stagioni, il Percorso Stagionale, le ricompense del Pass Battaglia, le nuove funzionalità, la manutenzione a lungo termine, il bilanciamento del gioco e gli aggiornamenti.

Le Stagioni di Diablo IV arriveranno nelle settimane successive all'uscita, a partire dalla Stagione 1. Ogni stagione includerà nuove funzionalità di gioco e serie di missioni che introdurranno nuovi personaggi, sfide, aspetti leggendari, modifiche al meta e miglioramenti generali.

La Stagione 1 inizierà da metà a fine luglio e per intraprenderla sarà necessario completare la campagna. Ogni stagione è supportata dal proprio Percorso Stagionale. Facendo progressi nel Percorso Stagionale si otterranno ricompense e i giocatori avanzeranno anche nel Pass Battaglia; tuttavia, non esiste un modo per accelerare il Percorso Stagionale.

Il Pass Battaglia è un modo per ottenere ricompense e prevede sia gradi base che gradi premium (27 e 63), entrambi sbloccabili man mano che si fanno progressi nel gioco. I gradi base forniscono potenziamenti di gioco a chiunque, per aiutare i personaggi stagionali a salire di livello.

I gradi premium si sbloccano acquistando il Pass Battaglia Premium che permette di sbloccare la valuta premium per il negozio e gli oggetti cosmetici a tema. I gradi premium non forniranno vantaggi in termini di progressione nel gioco. Ed è proprio qui la novità più significativa degli annunci di oggi: rispetto al recente passato di Diablo, non ci sarà modo di ottenere vantaggi nell'endgame semplicemente pagando. Con i season pass a pagamento, infatti, sarà possibile ottenere solo qualche oggetto cosmetico.

Complessivamente, sono disponibili tre versioni del Battle Pass. Il Battle Pass gratuito, chiamato semplicemente Battle Pass, il Premium Battle Pass, che costerà 1.000 Platinum (equivalente a 9,99 dollari), e il Battle Pass accelerato, che include tutti i vantaggi del Premium Battle Pass, 20 Tier Skip, uno speciale cosmetico e costerà 2.800 Platinum (24,99 dollari).

In aggiunta alle centinaia di armi e armature già sbloccabili all'interno del gioco, Blizzard ha creato un negozio per offrire le opzioni cosmetiche più diversificate. Nessun oggetto del negozio fornisce un vantaggio di gioco diretto o indiretto, si tratta solo di oggetti cosmetici proposti a rotazione periodica.