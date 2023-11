Diablo IV in prova gratuita su Steam per 6 giorni

Diablo IV è già stato disponibile gratuitamente su Battle.net, ma lo è per la prima volta su Steam, piattaforma che ha raggiunto da circa un mese con l'arrivo della nuova Stagione del Sangue. I giocatori possono provarlo liberamente fino al 28 novembre, ma non possono superare il livello 20 di esperienza.

Questo vuol dire che l'esperienza durerà solamente qualche ora, anche perché è in corso l'evento "La Benedizione della Madre", che comporta una più veloce acquisizione di punti esperienza e oro a un tasso aumentato del 35%. Detto questo, si tratta comunque di una ghiotta occasione, dato che Diablo IV rimane certamente uno dei videogiochi più divertenti di questo 2023. Inoltre, la versione gratuita permette di provare tutte le classi disponibili nel gioco, ognuna delle quali personalizzabile in vari modi agendo sull'albero delle abilità.

È ora in corso la Stagione del Sangue, la quale porta i giocatori a combinare le abilità del proprio personaggio con i poteri vampireschi che si possono ottenere attraverso una nuova risorsa, il Sangue Potente. Questi poteri andranno abilitati con le rispettive Armature del Patto, offrendo agli appassionati ulteriori opportunità di personalizzazione. Rispetto alla prima versione, Diablo IV è ora più veloce e fluido, dopo che Blizzard ha rivisto alcune meccaniche di gioco per migliorare la "qualità della vita" dei giocatori. Ci sono più sfide nell'endgame, obiettivi stagionali rivisti e un maggior numero di boss potenti da affrontare per ottenere bottino unico e migliorare conseguentemente la propria build.

La versione gratuita di Diablo IV non arriva casualmente in questo periodo. Sono infatti appena partiti i saldi autunnali, i quali, come ogni anno, permettono di acquistare una selezione di giochi ospitati su Steam a prezzi molto convenienti. Tra questi, lo stesso Diablo IV è ora disponibile con uno sconto del 40%.