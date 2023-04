Diablo IV: il team di sviluppo mostra come sarà l'endgame

Dopo la Open Beta, che ha dato modo di provare le fasi iniziali di Diablo IV, Blizzard si dedica ora all'endgame dell'atteso action RPG, una componente fondamentale per la riuscita del progetto. Avanzando nella storia principale e avvicinandosi all’endgame, si sbloccano tante attività che favoriscono i progressi di tutti gli stili di gioco, come spiega il team di sviluppo nel video.

Questo il riassunto dei principali contenuti del video:

Dopo aver finito la storia principale, sarà possibile mettersi alla prova con Livelli del Mondo più difficili completando le Spedizioni principali . Più sarà alto il Livello del Mondo, più oggetti e vantaggi si potranno ottenere.

più difficili completando le . Più sarà alto il Livello del Mondo, più oggetti e vantaggi si potranno ottenere. Il sistema d'Eccellenza contiene ancora più opportunità per creare una configurazione perfetta e davvero unica per i propri personaggi, che vadano oltre l' Albero Abilità iniziale. Sarà possibile scegliere quali benefici e glifi sbloccare in base al proprio stile di gioco.

contiene ancora più opportunità per creare una configurazione perfetta e davvero unica per i propri personaggi, che vadano oltre l' iniziale. Sarà possibile scegliere quali sbloccare in base al proprio stile di gioco. Si potrà arricchire il Codex del potere trovando aspetti nascosti nelle spedizioni. In questo modo si potranno trasformare gli oggetti trovati in oggetti leggendari ancora più potenti.

trovando aspetti nascosti nelle spedizioni. In questo modo si potranno trasformare gli oggetti trovati in oggetti leggendari ancora più potenti. A Sanctuarium ci sono più di 120 spedizioni e ognuna può diventare una Spedizione da Incubo . Sarà possibile usare i Sigilli dell'Incubo per attivare la versione Incubo delle spedizioni e aggiungere obiettivi e sfide più difficili da completare.

ci sono più di 120 spedizioni e ognuna può diventare una . Sarà possibile usare i per attivare la versione Incubo delle spedizioni e aggiungere obiettivi e sfide più difficili da completare. Chi ha completato la storia principale, in giro per Sanctuarium si imbatterà in mostri ancora più potenti. Sconfiggendo questi mostri nelle zone della Marea infernale si potranno ottenere frammenti da utilizzare per acquistare grandi ricompense dai forzieri.

si potranno ottenere frammenti da utilizzare per acquistare grandi ricompense dai forzieri. Raggiungendo l' Albero dei Sussurri si otterranno i Sussurri dei Morti . Dopo ogni incarico completato, si potrà tornare all'albero per ricevere una grande cassa di ricompense.

si otterranno i . Dopo ogni incarico completato, si potrà tornare all'albero per ricevere una grande cassa di ricompense. Per chi vuole mettersi alla prova contro altri personaggi, sono stati creati i Campi dell'Odio . In questa zona PvP , sarà possibile scegliere di combattere contro altri personaggi o di completare dei compiti per raccogliere frammenti da purificare in città. Se si riuscirà a purificare i frammenti si otterranno grandi ricompense, ma mentre ci si trova nei Campi dell'Odio si potrebbero subire gli attacchi di chi vuole uno scontro PvP.

. In questa , sarà possibile scegliere di combattere contro altri personaggi o di completare dei compiti per raccogliere frammenti da purificare in città. Se si riuscirà a purificare i frammenti si otterranno grandi ricompense, ma mentre ci si trova nei Campi dell'Odio si potrebbero subire gli attacchi di chi vuole uno scontro PvP. In quanto servizio sempre online, Diablo IV continuerà a essere aggiornato per molto tempo dopo il lancio.

Altri dettagli sugli argomenti del video si trovano sul blog ufficiale, mentre la prossima live del team di sviluppo sarà presentata il 20 aprile da un ospite speciale, Rhykker, e verranno analizzati nuovi argomenti. Rhykker è uno degli youtuber più tecnici per quanto riguarda il mondo di Diablo, una fonte di inestimabile valore per tutti coloro che vogliono costruire una build di gioco efficace.

Ricordiamo che la versione definitiva di Diablo IV arriverà il prossimo 6 giugno.