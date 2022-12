Diablo IV, Blizzard ha annunciato la data di uscita: appuntamento al 6 giugno 2023

Nel corso dei The Game Awards 2022, Blizzard ha annunciato che Diablo IV sarà disponibile dal 6 giugno 2023 su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Dotato di una struttura open world, il nuovo capitolo riprende alcune meccaniche dei titoli precedenti ma contemporaneamente apre il gioco a nuovi scenari.

"Il demone Lilith e l'angelo Inarius si sono uniti per creare il mondo di Sanctuary nel loro desiderio di sfuggire all'eterno conflitto tra paradiso e inferno. Ma ora, decenni dopo gli eventi di Diablo III: Reaper of Souls, sono acerrimi nemici che sono ricorsi alla guerra l'uno contro l'altro con i rispettivi seguaci", è l'incipit della storia che ci accompagna in Diablo IV.

Nelle terre di Sanctuary colme di demoni dovrete avanzare scegliendo tra cinque classi: i druidi mutaforma, i ladri, le maghe elementali, i barbari e i negromanti, tutti con alberi delle abilità differenziati per plasmare differenti esperienze di gioco.

Diablo IV è disponibile in edizione Standard, Deluxe e Ultimate (qui un riassunto dei contenuti), ma c'è anche una Limited Edition senza gioco - disponibile dal 15 dicembre - che prevede i seguenti contenuti: Candela della Creazione, Mappa di Sanctuarium in tessuto, Artbook della Collector's Edition di Diablo IV, Tappetino per mouse Occulto, Spilla degli Horadrim e due stampe artistiche con effetto matte (47 cm x 27,4 cm).