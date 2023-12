Diablo IV: arrivano il Mattatoio di Zir e molte altre novità con la patch 1.2.3

Il Mattatoio di Zir, ora disponibile in Diablo IV dopo l'ultimo aggiornamento, è una nuova spedizione principale di fine gioco che darà 10 minuti per far fuori tutti i nemici e sconfiggere i fedeli Cercatori di Sangue di Sire Zir. Per affrontare il Mattatoio di Zir bisogna prima completare tutti i capitoli del Percorso Stagionale e sbloccare la ricetta per creare un Sigillo Forgiato nel Sangue.

La necessità di completare tutti i capitoli del Percorso Stagionale rende il nuovo contenuto alla portatache hanno dedicato molto tempo all'attualedi Diablo IV. Si tratta, dunque, di un contenuto endgame rivolto ai giocatori che hanno già affrontato tutte le sfide della Stagione.

Dopo essere entrati in possesso del Sigillo Forgiato nel Sangue sarà possibile far apparire il Canale Viscerale che permette di accedere al Mattatoio. All'interno del Mattatoio i giocatori sono attesi da una sfida decisamente difficile, in cui avranno 10 minuti per sconfiggere tutti i nemici e i Cercatori di Sangue finali. Dopo aver sconfitto tutti i nemici di un grado, inoltre, si otterrà la ricetta per creare il Sigillo Forgiato nel Sangue per il grado successivo.

Completare il primo grado del Mattatoio sblocca un Glifo unico: Lacrime di Sangue. Questo glifo è fondamentale per sconfiggere i nemici nel Mattatoio e richiede più esperienza per essere potenziato rispetto ai Glifi d'Eccellenza.

Al di là del Mattatoio di Zir, oggi è anche il giorno del debutto della patch 1.2.3 di Diablo IV, la quale rende possibile visualizzare in anteprima un elenco completo degli affissi possibili nel menu Incantamento tramite il pulsante Vedi affissi possibili. I punti esperienza dei Glifi ottenuti da buona parte delle Spedizioni da Incubo, inoltre, sono stati aumentati.

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle note della patch. Blizzard fa anche sapere che Diablo IV è in sconto del 40% su Steam dal 4 all'11 dicembre. Infine, il Mattatoio di Zir non è l'unica novità di questa seconda parte della stagione, perché il 12 dicembre arriverà anche Morbo di Mezz'inverno.