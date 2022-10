Diablo Immortal, le novità del primo major update suggerite dalla community

Blizzard ha condiviso tutte le informazioni sul primo "major update" di Diablo Immortal, ultima edizione del noto GDR con visuale isometrica disponibile per dispositivi mobili e PC. L'update aggiunge una valanga di novità, non solo sul piano dei contenuti, ma anche dal punto di vista della struttura di gioco che è stata ritoccata seguendo i consigli della community.

Partiamo subito dalla nuova incursione, Monastero Silente. Si tratta di un'attività riservata ai giocatori di livello 60 o superiore che introduce diverse nuove meccaniche. In particolare, viene inserito un sistema di alternanza buio-luce attraverso delle statue che andranno illuminate per allontanare le orde di mostri.

All'interno del monastero, i giocatori affronteranno un nuovo boss che, anche in questo caso, necessiterà di una nuova strategia per essere sconfitto. Ad accompagnare l'incursione ci saranno due nuovi set di equipaggiamento che consentiranno di creare build completamente nuove per il proprio personaggio.

Diverse le modifiche al sistema delle Brigate, ispirate soprattutto dal feedback dei giocatori. Il team di sviluppo, infatti, ha cercato di colmare i punti deboli più evidenti emersi in questi mesi. Ad esempio, è stato rimosso il requisito di uccidere i mostri con la Brigata per stabilire l'accampamento.

Inoltre, il numero di compagni per accedere alle incursioni dell'Inferiquiario è stato dimezzato, passando da 8 a 4 giocatori. Questo consentirà di accedere più facilmente alle attività che potranno essere completate con 4 membri diversi, ma senza rinunciare alle ricompense di Brigata.

Fino al 19 ottobre, poi, sarà disponibile l'evento Perlustrare l'Oscurità. Si tratta di un'attività a tempo limitato che consente agli avventurieri, da soli o in compagnia, di completare diversi obiettivi ed ottenere un'ampia gamma di ricompense, tra cui l'emote Congratulazioni. L'evento terminerà alle ore 3:00 del 19 ottobre (orario del server).

Oltre a tutto questo, saranno disponibili nuovi set cosmetici, il nuovo pass battaglia, il Castello di Cyrangar, nuove armi e tanto altro. Riportare tutte le novità sarebbe davvero un'impresa ardua, ragione per cui vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata.

Infine, non manca la correzione ad alcuni dei bug più importanti, oltre a una soluzione per i giocatori che abbandonavano il campo di battaglia prima della fine della partita. D'ora in avanti perderanno il punteggio accumulato e non riceveranno la ricompensa giornaliera per il completamento della partita abbandonata. Tutte le correzioni applicate sono disponibili a questo link.