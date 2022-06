Diablo Immortal ingiocabile su certi smartphone Samsung con SoC Exynos

Come abbiamo già visto, Diablo Immortal è un titolo rilevante per una serie di motivi: oltre a portare su smartphone un'esperienza di gioco hardcore tipica dei sistemi casalinghi, offre una grafica molto particolareggiata che mette in crisi l'hardware di diversi smartphone. Il titolo di Blizzard sta riscuotendo i favori dei gamer, anche di quelli abituati a giocare alle versioni tipiche di Diablo su PC, ma arrivano molte lamentele circa le prestazioni.

Diablo Immortal ingiocabile: ecco cosa sta succedendo

In particolare, stando ad alcune segnalazioni su Reddit, alcuni smartphone Samsung, anche di recente generazione, presenterebbero prestazioni incostanti, al punto che la stessa Blizzard è intervenuta, promettendo un fix. Nello specifico sarebbero gli smartphone con chipset Exynos, prodotto internamente dall'azienda coreana, ad avere le maggiori difficoltà.

"Stiamo esaminando i problemi che i giocatori stanno riscontrando con alcuni dispositivi specifici Samsung Galaxy che utilizzano i chipset Exynos" ha scritto un portavoce di Blizzard. "Per ora, stiamo valutando di disabilitare i download di Diablo Immortal per questi dispositivi mentre lavoriamo per risolvere il problema. Ci scusiamo per l'inconveniente e lavoreremo per ottenere una soluzione e per renderla disponibile il prima possibile".

Non solo gli smartphone di precedente generazione come Galaxy S10, Note 10 e A51 5G offrirebbero prestazioni insoddisfacenti al punto da rendere Diablo Immortal ingiocabile, ma alcuni problemi si presentano anche con l'ultimo Galaxy S22. In questo caso i problemi riguarderebbero soprattutto le texture di Diablo Immortal, riducendo la qualità visiva del MMOARPG. Con gli smartphone con SoC Qualcomm, invece, non si registrano problemi di sorta, con esperienze fluide anche su quei Galaxy che equipaggiano questi SoC.

E voi? State giocando Diablo Immortal? Con quale smartphone e con quali prestazioni?