Diablo II: Resurrected, l'alfa tecnica apre le porte ai giocatori PC: ecco quando

Lo scorso febbraio, in occasione della prima edizione di BlizzConline, abbiamo assistito all'annuncio di Diablo II: Resurrected, remake del pluriacclamato hack and slash sviluppato da Blizzard North. Venti anni dopo, uno dei giochi PC più amati di sempre ritorna con un comparto grafico completamente rivisitato e nuove funzionalità gameplay.

Blizzard Entertainment ci fa sapere che il prossimo weekend sarà possibile provare in anteprima un estratto della campagna di Diablo II: Resurrected, grazie all'alfa tecnica.

Diablo II: Resurrected, alfa tecnica disponibile nel weekend

Dalle ore 16.00 di venerdì 9 aprile alle 19.00 di lunedì 12 aprile , gli aspiranti avventurieri di Sanctuarium potranno (nuovamente) dare la caccia all'Oscuro Viandante, partendo dal Campo delle Scolte fino ad arrivare alla città di Lut Gholein. I giocatori PC avranno la possibilità di giocare gli Atti I e II della campagna single player di Diablo II: Resurrected.

Sarà il primo di una serie di test che consentiranno ai fan di sperimentare le novità di questo remake, dando uno sguardo ravvicinato al nuovo comparto tecnico e alle feature implementate da Blizzard per "svecchiare" il gameplay dell'episodio originale (rilasciato nel 2000). "Vogliamo sapere se siamo rimasti fedeli all'autenticità del gioco, pur avendone rinnovato la grafica e aggiunto alcuni miglioramenti generali", ha dichiarato Blizzard nel comunicato ufficiale.

Oltre ad avere la possibilità di giocare, o rigiocare, interamente i primi due atti dell'avventura, i tester dell'alfa tecnica potranno scegliere tre delle sette classi di Diablo II: il prossimo weekend sarà possibile impersonare il feroce Barbaro, la rapida e agile Amazzone - "la quintessenza dell'abilità marziale" - e l'immancabile Incantatrice. Nell'alfa tecnica non è presente alcun limite di livello, dunque i giocatori potranno potenziare i propri personaggi quanto vorranno.

Nonostante l'alfa sia focalizzata sul testing dell'esperienza per giocatore singolo, Blizzard ci ricorda che Diablo II: Resurrected avrà anche una modalità multigiocatore, per la quale è previsto un ulteriore test. Gli inviti per la prima alfa tecnica su PC saranno inoltrati a un numero limitato di giocatori che hanno effettuato la pre-registrazione sul sito ufficiale del gioco.

Ricordiamo, inoltre, che il gioco arriverà entro la fine del 2021 su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e anche su Nintendo Switch. Su queste piattaforme Diablo II: Resurrected proporrà una grafica rinnovata, il supporto alla risoluzione 4K (2160p) - su PC e sulle console compatibili - e un audio completamente rimasterizzato in Dolby Surround 7.1. Il remake includerà anche l'espansione Lord of Destruction.