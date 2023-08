Destiny 2: molti giocatori stanno preordinando e cancellando La Forma Ultima solo per entrare in possesso di un'arma esotica

Le Esotiche in Destiny 2 sono sempre una delle ricompense più ambite dai giocatori, uno dei motivi che li spinge a continuare a giocare e a impegnarsi. Già con la precedente espansione, L'Eclissi, il fucile automatico Tempesta d'Argento Vivo, concesso gratuitamente a chi faceva il pre-order dell'espansione, facilitava non poco il progresso nell'avventura, tanto che alcuni hanno gridato al "pay to win".

E qualcosa di simile starebbe succedendo con la nuova espansione di Destiny 2, La Forma Ultima, i cui dettagli sono stati da poco rivelati. Tra questi il fatto che facendo il pre-order dell'espansione, di nuovo, si ottiene un'arma esotica, in questo caso il fucile a fusione Tassellazione. Solo che, stando alle segnalazioni di alcuni giocatori, anche cancellando l'acquisto dell'espansione l'arma esotica rimarrebbe nell'inventario.

Questo starebbe portando a un gran numero di acquisti e cancellazioni di giocatori evidentemente interessati solo all'arma. Mantenere l'arma nonostante la cancellazione dell'acquisto sembra possibile soprattutto con le versioni console del gioco mentre, nel caso di Xbox, si può addirittura ottenere l'arma esotica senza neanche pagare, visto che in questo caso l'importo viene detratto al momento dell'uscita del gioco, prevista nel prossimo mese di febbraio.

Molti giocatori si dicono sorpresi di questo tipo di funzionamento dell'incentivo all'acquisto, anche perché molti stanno ammettendo l'acquisto e la cancellazione dell'espansione, su YouTube e altri social. "Procurarsi quest'arma rasenta decisamente il pay to win", è il tenore medio dei commenti. "Non dovrebbe essere disponibile finché non uscirà il DLC."

Destiny 2 è ora disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, mentre la prossima espansione, La Forma Ultima, verrà lanciata il 27 febbraio del prossimo anno. Qui trovate tutti i dettagli.