Destiny 2, la nuova espansione verrà presentata il 23 agosto: come seguire l'evento

Pochi giorni fa Sony ha completato l'operazione con cui acquisisce Bungie, storica software house che ha dato i natali alla serie Halo e alla più recente saga di Destiny.

Lo studio di Bellevue è ancora al lavoro su Destiny 2 e, più precisamente, sullo sviluppo delle prossime due espansioni dello Shared World Shooter. Ad agosto assisteremo dunque ad un nuovo evento di presentazione, dedicato con ogni probabilità a Lightfall, il prossimo add-on di Destiny 2. Durante l'evento potremmo anche assistere all'annuncio ufficiale del titolo mobile che, stando ai rumor, Bungie starebbe sviluppando con NetEase (Diablo Immortal).

Il futuro di Destiny verrà svelato il 23 agosto

Dal suo account Twitter, poche ore fa, Bungie ha condiviso un nuovo trailer che ripercorre quelli che sono stati gli eventi più rilevanti degli ultimi anni di Destiny 2.

Nel filmato assistiamo dunque ai momenti chiave della saga di Luce e Oscurità, come l'avvento delle misteriose Piramidi, l'incontro ravvicinato con l'Oscurità e lo scontro con Rhulk, discepolo del Testimone - anch'esso presente nel trailer. Al termine del trailer viene annunciata la data del prossimo Destiny 2 Showcase: la presentazione verrà trasmessa il prossimo 23 agosto.

Witness what's next.



August 23, 2022 pic.twitter.com/3oO2piSJHe — Destiny 2 (@DestinyTheGame) July 21, 2022

Il team statunitense non ha svelato ulteriori dettagli sulla natura dell'evento - il primo dopo l'acquisizione da parte di Sony. Conosciamo però la roadmap di Destiny 2 e, dunque, sappiamo che sono previste altre due grandi espansioni: Lightfall e The Final Shape. Tra un mese potremmo quindi assistere al reveal di Lightfall e scoprire quale sarà la prossima missione dei Guardiani.

L'evento potrebbe anche essere l'occasione perfetta per svelare il fantomatico gioco mobile dedicato a Destiny. A inizio luglio, la redazione di The Game Post parlava di "un FPS mobile non ancora annunciato" che Bungie starebbe sviluppando con la collaborazione di NetEase Games. Ricordiamo che, nel 2018, NetEase aveva investito più di 100 milioni di dollari in Bungie, acquisendo così una quota di minoranza della software house. Al tempo Bungie aveva dichiarato che la partnership con NetEase le avrebbe consentito di "esplorare nuove direzioni" e "creare nuovi mondi".

Potrete seguire il Destiny 2 Showcase in diretta sul canale Twitch di Bungie, il 23 agosto.

In queste ore i giocatori di Destiny 2 stanno celebrando il ritorno del Solstizio, evento annuale che offre ai Guardiani una serie di attività in-game che li ricompenseranno con la nuova armatura del Solstizio, un cannone portatile da stasi leggendario (Qualcosa Di Nuovo) e una pioggia di oggetti cosmetici a tema. L'evento gratuito sarà disponibile fino al 9 agosto.