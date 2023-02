Destiny 2: L'Eclissi, un trailer svela le nuove armi e armature della prossima espansione

Bungie ha condiviso un nuovo trailer de L'Eclissi (Lightfall) prossima grande espansione di Destiny 2 che porterà i giocatori dello 'shared world shooter' su un nuovo pianeta, Nettuno, per raccontare loro il prossimo capitolo della storia di Luce e Oscurità.

L'ultimo filmato è interamente dedicato alle nuove armi e armature che i Guardiani potranno ottenere con l'imminente add-on. Cogliamo quest'occasione per rifarci gli occhi sull'affascinante potere della Telascura che, in un modo o nell'altro, avrà delle speciali interazioni con alcuni dei nostri pezzi d'equipaggiamento - in particolare con quelli esotici.

Lightfall: l'arsenale di Destiny 2 si rinnova

"La tecnologia dei Solcanuvole è a portata di mano. Per contrastare la Legione Ombra, avrai bisogno di tutta la potenza di fuoco possibile", così Bungie ci introduce alle nuove bocche da fuoco e corazze su cui potremo mettere le mani durante l'avventura di Lightfall.

Sembra che gran parte di questo nuovo arsenale proverrà dalle 'forge' dei Solcanuvole, i valorosi protettori di Nettuno - e, in effetti, vediamo in azione delle armi davvero uniche.

In merito alle bocche da fuoco, tra queste troveremo Ultimo Avvertimento, una nuova arma da supporto esotica intrisa del potere della Telascura, capace di sparare proiettili traccianti che inseguono i nemici vicini. C'è poi la mitragliatrice da vuoto Caos Deterministico, che indebolirà gradualmente i nemici in base al numero di proiettili sparati - al 4° colpo innescherà l'effetto di indebolimento, mentre al 16° applicherà volatilità ai nemici. Spazio anche ai falcioni esotici con Morso Invernale, arma da stasi che congela i nemici colpiti con dei globi di ghiaccio.

Con L'Eclissi troveremo tre nuovi pezzi d'armatura esotici, uno per ogni classe. Per i Cacciatori troviamo l'Aspetto del Cyrtarachne, un cappuccio che fornirà armatura e resistenza al sussulto extra ogni volta che si utilizza il rampino - nuova abilità fornita dalla Telascura; nel trailer vediamo come questo cappuccio si rivela particolarmente efficiente in PvP. Per i Titani c'è la corazza per le gambe Balzo in Sospeso: dopo aver creato una Barricata, si potranno generare dei proiettili a ricerca che sospendono i nemici e forniscono armatura al Titano. Gli Sciamanti degli Stregoni rappresentano un'altra corazza per le gambe che, in questo caso, consentono di distruggere un groviglio di telascura per creare un 'tessutoide' che attaccherà i nemici.

Riassumendo, ecco l'elenco completo delle nuove Esotiche di Lightfall:

Ultimo Avvertimento , arma da supporto da Telascura

, arma da supporto da Telascura Caos Deterministico , mitragliatrice da Vuoto

, mitragliatrice da Vuoto Morso Invernale , falcione da Stasi

, falcione da Stasi Aspetto del Cyrtarachne , cappuccio (Cacciatori)

, cappuccio (Cacciatori) Balzo in Sospeso , corazza per gambe (Titani)

, corazza per gambe (Titani) Sciamanti, corazza per gambe (Stregoni)

Il trailer gameplay presenta anche un'importante novità per Tempesta d'Argento Vivo, fucile automatico esotico reso disponibile in anteprima tramite il pre-ordine dell'espansione. Dopo aver ottenuto il relativo Catalizzatore, le uccisioni effettuate con le granate dell'arma "creeranno grovigli di telascura che potranno essere lanciati contro i nemici".

Ricordiamo che Destiny 2: L'Eclissi sarà disponibile dal 28 febbraio 2023.