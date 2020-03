Destiny 2: Bungie rimuoverà le loot box a pagamento

Destiny 2 rientra tra quei pochi - ormai - titoli che adottano ancora un sistema di microtransazioni, consentendo ai giocatori di acquisire skin per il proprio Guardiano o decori per le armi del vasto arsenale di gioco.

Lo sparatutto di Bungie include inoltre una formula di loot box che invita i giocatori ad acquistare uno o più pacchetti contenenti oggetti casuali. Il problema non risiede solo nella spesa aggiuntiva, che resta comunque opzionale, ma anche e soprattutto nella natura randomica di tali contenuti. Anche lo studio di Seattle si appresta dunque ad abbandonare queste meccaniche, offrendo agli utenti la possibilità di sapere cosa stanno acquistando, sempre.

Destiny 2, Stagione 10: modifiche agli Engrammi Luminosi

Dopo la Stagione dell'Alba, che si concluderà ufficialmente tra pochi giorni, i giocatori di Destiny 2 accoglieranno la terza season di Anno 3, quella dell'Intrepido. Tra le principali 'novità' del prossimo trimestre troviamo le Prove di Osiride, che reintroduce la modalità competitiva 3v3 tanto amata nel primo capitolo di Destiny. Ci saranno, però, anche degli importanti cambiamenti, a partire dalle suddette microtransazioni.

L'Everversum è lo spazio della Torre dedicato all'acquisto di contenuti aggiuntivi, per la maggioranza di natura estetica. Tuttavia l'emporio di Tess Everis integra ancora un sistema di loot box che da anni attira le lamentele di numerosi giocatori: sono gli Engrammi Luminosi, contenenti oggetti cosmetici e, talvolta, piccoli pacchetti di valuta virtuale, i cui drop sono sempre casuali.

Le loot box saranno rimosse dal negozio, ma resteranno disponibili come ricompense gratuite del prossimo Pass Stagionale.

"Con la stagione 10, elimineremo gli Engrammi Luminosi come oggetti acquistabili. Vogliamo che i giocatori conoscano il valore di qualcosa, prima di acquistarlo. Questo principio però non vale per gli Engrammi Luminosi, indi la rimozione dall'emporio Everversum. Tuttavia, faranno ancora parte del tracciatore gratuito della stagione", spiega Bungie in un post sul suo blog ufficiale.

Le modifiche pre-annunciate dalla software house saranno applicate il prossimo 10 marzo , data in cui sarà inaugurata la Stagione dell'Intrepido di Destiny 2.

Non sappiamo ancora cosa sceglierà Bungie per rimpiazzare gli Engrammi Luminosi del negozio, ma è probabile che il team si limiterà ad espandere l'attuale offerta dell'Everversum e a garantire la massima trasparenza circa i contenuti acquistabili con denaro reale.