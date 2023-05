Destiny 2, al via la Stagione del Profondo. Arriva la partnership con PlayStation: skin ispirate a God of War e Horizon

Come da programma, a tre mesi dal lancio della Stagione della Resistenza è giunto il momento di accogliere il nuovo aggiornamento contenutistico di Destiny 2. Questa volta i giocatori dello Shared World Shooter di Bungie esploreranno le profondità di Titano, pianeta che torna a far parte della mappa stellare proponendo diverse novità sul fronte esplorativo.

Ufficiale la collaborazione con Sony PlayStation, in occasione della quale vengono introdotti decori ed equipaggiamenti inediti ispirati ai più iconici franchise del colosso giapponese: troviamo skin dedicate a God of War, Horizon, Ghost of Tsushima e The Last of Us. C'è addirittura un piccolo omaggio alla serie Ratchet & Clank.

Destiny 2: si torna su Titano per la Stagione del Profondo

La ventunesima stagione di Destiny 2 risponde al nome di Stagione del Profondo (Season of the Deep) e, come suggerisce il nome, consentirà ai giocatori di esplorare gli abissi di Titano: qui i Guardiani sono invitati ad indagare su "un misterioso segnale provenuto dalle profondità del suo mare di metano". Con il ritorno di questa location viene introdotta l'esplorazione sottomarina e, con essa, due nuove attività PvE: Immersione e Recupero.

C'è un'altra grande novità per lo sparatutto: la pesca Al momento non ci sono altri dettagli, ma negli ultimi secondo del trailer dedicato alla Stagione del Profondo si scopre che sarà possibile dedicarsi a questo 'passatempo' visitando un'area della Zona Morta Europea (Z.M.E.).

Il titolo associato al sigillo di questa stagione è Acquanauta. Proprio come per le precedenti season, una volta conquistato il titolo "i giocatori potranno acquistare la relativa spilla da collezione tramite le Ricompense di Bungie", ci ricorda la software house di Bellevue. L'aggiornamento della Stagione del Profondo arriva oggi, 23 maggio, alle ore 19.00, ma è anche prevista una manutenzione che terminerà intorno alle 20 (ora italiana).

Dalle ore 19.00 di questo venerdì, 26 maggio, sarà invece possibile accedere a una nuova Segreta, missione PvE co-op per tre giocatori che rientra tra le attività 'endgame' di Destiny 2. Accederanno alla Segreta tutti i giocatori in possesso dell'edizione L'Eclissi + Pass annuale o della Chiave delle segrete.

Bungie x PlayStation: 'arrivano' Kratos, Aloy e Jin Sakai

In occasione del lancio della Stagione dei Serafini (Season 19), Bungie aveva inaugurato una partnership con Ubisoft per portare in Destiny 2 una serie di contenuti dedicati a Assassin's Creed: Cacciatori, Stregoni e Titani avrebbero indossato l'iconico cappuccio traendo ispirazione dai protagonisti dello storico franchise, con riferimenti a Kassandra (AC Odyssey), Altair (AC1) e Eivor (AC Valhalla). Ora è giunto il momento dei franchise PlayStation.

"Nel corso della stagione, i guardiani potranno equipaggiare mosse finali e decori per armatura ispirati ad alcuni dei più grandi personaggi dell'universo di PlayStation, come Aloy (Horizon Zero Dawn e Forbidden West), Kratos (God of War) e Jin Sakai (Ghost of Tsushima".

Attraverso il comunicato di Bungie scopriamo che ci sono anche contenuti dedicati a The Last of Us e Ratchet & Clank. "Altri oggetti iconici saranno poi disponibili su tutte le piattaforme all'emporio Everversum, come l'astore, la nave e l'involucro di Spettro infetti... Ci sarà perfino un emote ispirato ai bulloni d'oro di Ratchet & Clank". Bungie ci tiene a sottolineare che, a dispetto di quanto si possa credere, questi contenuti cosmetici non saranno disponibili solo sulle piattaforme Sony, ma anche su PC e sulle console Xbox.

Ecco un riassunto degli oggetti in-game a tema PlayStation:

Pacchetti dei decori per armatura

Cacciatori - Consacrati

Titani - Flagello divino

Stregoni - Ancestrale

Pacchetto mosse finali Vagabondo eterno

Dal nulla

Caos roteante

Colpo perfetto

Pacchetto Cordyceps

Infetto (Spettro)

Terrore Infiorescente (nave)

Fuggevole Quarantena (astore)

Emote

Gadgettista

Ricordiamo che l'edizione 2023 dei Giochi dei Guardiani sono appena giunti al termine: i Titani hanno trionfato e verranno pertanto celebrati con una statua dedicata alle loro gesta; qusesta adornerà la Torre per un anno intero, almeno fino alla prossima edizione dei Giochi.