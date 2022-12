Destiny 2, la Stagione dei Serafini parte oggi: arrivano i contenuti a tema Assassin's Creed

Inizia oggi la nuova stagione contenutistica di Destiny 2, 'shared world shooter' di Bungie che si appresta ad accogliere un'altra espansione con la quale inaugurerà il prossimo capitolo della storia dei Guardiani. Prima, però, i giocatori prenderanno parte alle attività della Stagione dei Serafini: questa vedrà nuovamente protagonista la mente bellica Rasputin, che fornirà i suoi armamenti all'Avanguardia con l'obiettivo di contrastare l'avanzata di Xivu Arath.

Con il lancio della Stagione dei Serafini viene inaugurata la partnership con Ubisoft, grazie alla quale vengono introdotti dei contenuti cosmetici ispirati alla saga di Assassin's Creed.

Il ritorno di Rasputin per la Stagione dei Serafini

"La dea della guerra dell'alveare sta cercando di assumere il controllo della rete di satelliti bellici di Rasputin. Dovesse riuscirci, utilizzerebbe la rete per devastare l'Ultima Città. Per fermarla, l'Avanguardia ha autorizzato delle operazioni sotto copertura fornendo ai suoi agenti gli armamenti più avanzati della mente bellica. Questi agenti sono conosciuti sotto il nome di serafini", così Bungie ci introduce agli eventi della Stagione dei Serafini.

Da oggi, 6 dicembre, fino al prossimo 28 febbraio, i giocatori di Destiny 2 riesploreranno la storia della famiglia Bray e la loro relazione con la mente bellica Rasputin. Sullo sfondo c'è l'esercito guidato da Xivu Arath, sorella di Savathûn, che minaccia ancora una volta l'Ultima Città. Attraverso le nuove attività 'Campi di Battaglia' e 'Operazione', i Guardiani s'infiltreranno nelle strutture Bray per cercare di ripristinare la mente bellica e il suo potente arsenale.

Con l'introduzione di questa storia arrivano tanti contenuti inediti, tra cui spicca una nuova Segreta, attività che catapulterà tre giocatori in un vero e proprio dungeon ricco di ricompense. La Segreta sarà disponibile per tutti i possessori dell'espansione La Regina dei Sussurri (Edizione Deluxe) o per coloro che hanno acquistato la Chiave delle Segrete dell'ultimo add-on. Nel corso di questa stagione si potrà ottenere anche una nuova arma esotica, Revisione Zero.

Bungie ha inoltre messo a punto un rework del Crogiolo, il comparto PvP di Destiny 2. Tra le principali novità troviamo la divisione competitiva, che rimpiazzerà la classifica gloriosa legata ai match 3v3. Da oggi Lord Shaxx può concentrare gli engrammi ottenuti in-game, offrendo così un maggior numero di ricompense. Chi vorrà sfidare i giocatori più audaci potrà mettersi alla prova nelle Prove di Osiride, dove ci saranno due nuove armi da ottenere (un cannone portatile e una mitragliatrice). Novità anche per lo Stendardo di Ferro, con una rinnovata versione di Zone di Controllo (Fortezza) e un set di armatura ripescato da Il Re dei Corrotti (Destiny 1).

Destiny x Assassin's Creed: la partnership con Ubisoft

Bungie sigla un'inaspettata collaborazione con Ubisoft per portare nuovi contenuti cosmetici sia in Destiny 2 che nel più recente Assassin's Creed Valhalla.

Per quanto riguarda lo sparatutto online, i Guardiani potranno indossare gli abiti di alcuni dei membri più iconici dell'Ordine degli Assassini: i Titani vestiranno i panni di Eivor (AC Valhalla), i Cacciatori quelli di Kassandra (AC Odyssey) e gli Stregoni indosseranno il cappuccio di Altair (AC1). C'è anche un nuovo involucro per lo Spettro che replicherà l'aspetto del Frutto dell'Eden, così come un astore, una nave e la mossa finale 'Nella manica'.

I giocatori di Assassin's Creed Valhalla avranno invece accesso ad alcuni elementi cosmetici a tema Destiny. Ecco dunque che si potrà brandire uno spadone ispirato al Gjallarhorn, l'iconico lanciarazzi introdotto nel primo episodio della serie. Eivor potrà inoltre indossare le armature di Shaxx e di Saint XIV, due personaggi ben noti ai fan dell'FPS targato Bungie.

I contenuti della Stagione dei Serafini, che includono i set cosmetici a tema Assassin's Creed, sono disponibili a partire da oggi, per tutti i giocatori di Destiny 2.