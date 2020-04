Desperados 3 in arrivo a giugno: ecco i requisiti hardware

Desperados III sarà disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4 il 16 giugno 2020. Lo ha annunciato il produttore THQ Nordic, insieme ai requisiti hardware del gioco. Sviluppato da Mimimi Productions, è l'ultimo episodio di una famosa serie di giochi tattici ambientati nel Selvaggio West, con protagonista cowboy John Cooper. La serie punta sull'approccio tattico all'interno di un tipo di azione in tempo reale.

Il giocatore assume il controllo di una banda di criminali trasformandoli in un gruppo altamente funzionale di improbabili eroi ed eroine. Si distinguono per forti e variegate personalità, e devono combinare le loro abilità per sfidare un nemico apparentemente superiore.

Caratteristiche Chiave

I giocatori comandano fino a cinque Desperados e usano le loro letali abilità per sconfiggere furtivamente le file nemiche

Bisogna completare ogni missione scegliendo fra una grande varietà di soluzioni e percorsi diversi

Attenta pianificazione e con esecuzioni a tempo

I classici scenari del selvaggio West come la città di frontiera, il canyon del deserto, le paludi del Mississippi, le grandi città moderne e molte altre location sia di giorno che di notte

Possibilità di scelta tra opzioni letali e non letali, stealth e armi infuocate e variando le impostazioni di difficoltà

Collector's Edition

Ci sarà anche la Collector's Edition di Desperados 3, che include le statuine dei cinque Desperados:. Inoltre, la Collector's Edition include ildi Desperados III che contiene 3 DLC, ognuno con una nuova missione. Questi DLC saranno pubblicati dopo il lancio nel 2020 e raccontano la storia di una nuova avventura che si svolge dopo gli eventi del gioco principale.

Elenco completo dei contenuti della Collector's Edition:

5 statuine da 6 pollici

Un carillon che riproduce un brano della colonna sonora

Artbook ufficiale

Colonna sonora ufficiale su CD

Il Season Pass di Desperados III con 3 nuove missioni, in arrivo nel 2020

8 cartoline

Il gioco stesso

Tutto confezionato in una enorme confenzione premium!

Requisiti hardware

THQ Nordic ha anche rivelato i requisiti hardware per la versione PC di Desperados 3. Avremo bisogno almeno di una CPU Intel i3-530 o AMD Athlon II X3 460, insieme a 8 GB di memoria di sistema e, come scheda video, di una Nvidia GTX 560 o Radeon HD 5850. Il gioco usa le DirectX 11 e richiede almeno 20 GB di spazio libero per l'installazione. Infine, si raccomanda di installare il gioco su un SSD per migliorare i tempi di caricamento.

Minimi

Richiede processore e sistema operativo a 64-bit

OS: Windows 7 64-bit o superiore

Processore: 3.0 GHz Dual Core (Intel i3-530 / AMD Athlon II X3 460)

Memoria: 8 GB RAM

Scheda video: Nvidia GTX 560 / Radeon HD 5850, 2GB

DirectX: Versione 11

Storage: 20 GB di spazio disponibile

Raccomandati

Richiede processore e sistema operativo a 64-bit

OS: Windows 10

Processore: 3.0 GHz Quad Core (Intel i5-750 / AMD Athlon X4 740)

Memoria: 12 GB RAM

Scheda video: Nvidia GTX 760, AMD Radeon HD 7870, 3GB

DirectX: Versione 11

Storage: 20 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile DirectX 9.0c Compatible con driver aggiornati

Note aggiuntive: si raccomanda di installare il gioco su un SSD per migliorare i tempi di caricamento

Desperados 3 si può acquistare anche nell'edizione Standard a 50 Euro.