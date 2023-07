Denuvo: le prestazioni non cambiano per il nostro sistema antipirateria e lo dimostreremo

In una recente intervista con Ars Technica, Steve Huin, responsabile gaming di Irdeto, ha affermato che il software Denuvo non influisce sulle prestazioni dei giochi. Tuttavia, ha anche anticipato che l'azienda intende dimostrare con i fatti quanto sostenuto a partire già dai prossimi mesi.

Per chi non lo sapesse, Irdeto è la società di sicurezza informatica che nel 2018 ha acquisito Denuvo, un sistema di protezione anti-pirateria che da tempo viene accusato di influenzare negativamente le prestazioni dei giochi. Tuttavia, secondo Huin, il confronto tra build crackate e quelle ufficiali non è corretto, perché non rappresentativo del modo in cui interviene il sistema.

In particolare, Huin sottolinea che Denuvo spesso non è l'unico DRM integrato nei giochi, di conseguenza quando un gioco viene piratato vengono elusi tutti i sistemi di sicurezza. Secondo l'azienda, la differenza nelle prestazioni è quasi del tutto legata agli altri sistemi. Inoltre, nei casi in cui Denuvo è stato rimosso dallo stesso sviluppatore, la versione del gioco era diversa da quella originale rilasciata con Denuvo, includendo correzioni di bug e ottimizzazioni che con il sistema Anti-Tamper non avevano a che fare.

"I giocatori non hanno quasi mai accesso alla stessa versione quando è protetto e quando no. Nel corso della vita di un gioco potrebbero esserci versioni protette e non protette, ma non sono paragonabili perché si tratta di build diverse che nell'arco dei sei mesi ricevono correzioni di bug e altri cambiamenti che potrebbero renderle migliori o peggiori" ha affermato Huin.

"Nel caso dell'Anti-Tamper, ritengo che non vi sia alcun impatto percettibile per il modo in cui facciamo le cose" ha poi continuato. Tuttavia, il COO è anche consapevole che le parole non bastano a convincere i giocatori e per questo ha anticipato che l'azienda fornirà i mezzi per dimostrare quanto affermato.

A tal proposito, infatti, a partire dai prossimi mesi la società intende fornire alla stampa un software che mette a disposizione due versioni del gioco, le quali si differenziano esclusivamente per la presenza (o meno) di Denuvo. Questo consentirà di condurre test indipendenti che dimostrano l'impatto reale del sistema anti-pirateria sulle prestazioni del gioco.

Ad ogni modo, l'intervista si è conclusa parlando di un nuovo sistema in sviluppo presso Denuvo che non riguarda la violazione delle licenze: l'azienda conta di offrire un nuovo anticheat (quasi) "infallibile". In particolare, Unbotify dovrebbe riuscire a riconoscere non solo i giocatori completamente automatizzati (bot), ma anche i vantaggi scorretti dati da controller modificati o software esterni.