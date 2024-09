Deliver At All Costs: un nuovo gioco d'azione in stile GTA con distruzione, caos e intrighi

Konami Digital Entertainment B.V. e lo sviluppatore svedese Far Out Games annunciano Deliver At All Costs, un action che unisce caos, distruzione e mistero.

Deliver At All Costs è un nuovo gioco d'azione con visuale isometrica che ricorda per ritmi e interfaccia di gioco i primi capitoli di Grand Theft Auto. Ambientato in un mondo nostalgico ispirato agli anni Cinquanta, vede i giocatori nei panni di Winston Green, un corriere dal temperamento focoso e dal passato oscuro che si muove in un mondo in bilico tra rock 'n' roll, pois e minacce nucleari.

Nei panni di Winston, i giocatori devono portare a termine consegne bizzarre e pericolose alla guida di diversi veicoli, creando scompiglio in ambienti distruttibili. Il gioco presenta un mondo dinamico in cui le azioni dei giocatori porteranno a conseguenze imprevedibili, il tutto in una storia di intrighi divisa in tre atti.

Chi ha giocato i primi capitoli di GTA sa di cosa stiamo parlando: con la visuale a volte invertita rispetto alla posizione dell'auto è molto difficile imboccare subito la direzione giusta. E Deliver At All Costs immerge questo sistema di guida all'interno di un mondo imprevedibile, dove tutti gli oggetti sono sottoposti alle leggi della fisica, con conseguenze esilaranti.

Tutte le missioni, del resto, assumono connotati bizzarri. Dalla consegna di un gigantesco e agitato Marlin allo smaltimento di una bomba atomica pronta a esplodere. I giocatori possono anche scendere dalle auto ed esplorare il mondo a piedi, mentre i cittadini reagiscono alle loro azioni in modo imprevedibile. Dopo aver rubato la loro auto, potrebbero addirittura aggrapparsi al veicolo in movimento per ostacolarne l'andamento.

Con elementi di design anni '50, una colonna sonora originale, ispirate emittenti radiofoniche, doppiaggio originale e un'interfaccia utente adeguata ai tempi, il gioco cattura appieno l'essenza degli iconici anni '50. Deliver At All Costs uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam ed Epic Games Store, ma non è stata ancora rivelata la data di uscita.