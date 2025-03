"Deliver At All Costs": caos e adrenalina in arrivo il 22 maggio su console e PC

Konami e Far Out Games annunciano l'uscita di Deliver At All Costs, action narrativo ambientato negli anni '50 con consegne esplosive, inseguimenti folli e misteri oscuri. Disponibile dal 22 maggio su console e PC.

Konami Digital Entertainment BV e lo studio svedese Far Out Games hanno annunciato ufficialmente la data di lancio di Deliver At All Costs, nuovo titolo action narrativo che promette adrenalina, caos e distruzione. Il gioco sarà disponibile dal 22 maggio 2025 per PlayStation5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store e GOG.

KONAMI e Far Out Games pronti a scatenare la follia con Deliver At All Costs

Ambientato in un mondo ispirato agli anni '50, Deliver At All Costs mette i giocatori nei panni di Winston Green, un corriere decisamente sfortunato che si trova coinvolto in situazioni estreme durante le sue consegne quotidiane. Tra inseguimenti rocamboleschi, incidenti spettacolari e abitanti infuriati da evitare, Winston dovrà anche svelare un oscuro mistero che si cela dietro le sue consegne apparentemente ordinarie.

Il titolo ha già suscitato grande interesse nella community videoludica grazie alla demo esplosiva presentata durante il recente Steam Next Fest, evento che ha permesso a migliaia di giocatori di sperimentare in anteprima l'adrenalinica azione del gioco.

Far Out Games ha inoltre pubblicato un nuovo episodio della serie Developer Diary intitolata "Delivering At All Costs", disponibile sul canale ufficiale YouTube. In questo video, gli sviluppatori approfondiscono alcuni dettagli interessanti relativi ai veicoli e alle ambientazioni del gioco. Jimmy Hulten, Narrative & Art Director dello studio svedese, ha raccontato le reali ispirazioni dietro ai mezzi presenti nel gioco e ha rivelato quale sia stato il veicolo più impegnativo da progettare. Lars Olsson, Level Designer, ha invece condiviso la sua passione personale per le dune buggy presenti nel titolo. Daniel Nielsen, Game Director di Far Out Games, ha infine illustrato il processo creativo dietro alle varie ambientazioni del gioco: dalle tipiche periferie americane fino ad arrivare a una città noir e persino alle esotiche Hawaii.

I preordini digitali di Deliver At All Costs sono già aperti su tutte le piattaforme previste per il lancio e offrono uno sconto speciale del 10% sul prezzo finale del gioco. Inoltre, KONAMI ha annunciato una promozione esclusiva per gli utenti Epic Games Store: il gioco sarà disponibile gratuitamente per una settimana intera dopo l'uscita ufficiale prevista per il 22 maggio. Gli utenti interessati possono già attivare le notifiche sulla piattaforma per non perdere questa opportunità limitata nel tempo. Tutte le info approfondite le trovate sul sito ufficiale.