Death Stranding Director's Cut arriverà su Mac e iOS il 30 gennaio

Dopo un rinvio annunciato lo scorso dicembre che rimandava a un generico 2024, 505 Games ha annunciato che Death Stranding Director's Cut sarà disponibile per dispositivi iOS e Mac a partire dalla prossima settimana, per l'esattezza dal 30 gennaio. Il gioco può essere preordinato al costo di 22,99 euro grazie a uno sconto del 50% a tempo limitato.

È bene ricordare che non tutti i dispositivi Apple possono eseguire il gioco, ma solo quelli dotati di processore Apple Silicon serie M. Questo include Mac, Macbook e alcuni modelli di iPad e iPhone come il nuovo iPhone 15 Pro o Pro Max. L'aspetto interessante è che l'acquisto del gioco consentirà di eseguirlo su qualsiasi dispositivo in proprio possesso: in sostanza, basta pagare una sola licenza per giocarlo su tutte le piattaforme dell'ecosistema Apple supportate.

Così come le versioni per PC e console, anche quella per Mac e iOS includerà tutti i contenuti rilasciati per il gioco come missioni aggiuntive per la storia e ulteriori mezzi per le consegne come la catapulta. Inoltre, non mancheranno gli oggetti frutto delle collaborazioni con Cyberpunk 2077 e Half-Life. Una notizia che farà felici gli utenti Apple che attendevano il gioco e che, in seguito all'annunciato ritardo da parte di Hideo Kojima, sicuramente pronosticavano un'attesa più lunga di quanto si sia rivelata.

Naturalmente, l'attenzione si concentrerà soprattutto sulla versione iOS: il download iniziale del gioco richiede 1,78 GB, decisamente più compatto rispetto alla versione per Mac che necessita di 69,75 GB (complessivi) di spazio libero.

Lo scorso novembre abbiamo avuto modo di testare Resident Evil Village su iPhone 15 Pro Max e, seppur con evidenti compromessi sul fronte grafico, il modo in cui viene eseguito è notevole. Sarà interessante capire se Kojima Productions sia riuscita a replicare i risultati ottenuti da Capcom o addirittura a migliorarli.