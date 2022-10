Dead Space Remake torna a terrorizzarci con 8 minuti di gameplay

Dead Space si prepara a tornare su PC, Xbox Series X/S e PS5 il 27 gennaio 2023, ma in questi giorni EA Motive ha pubblicato un nuovo video di gameplay da circa 8 minuti in cui possiamo apprezzare ancora meglio i cambiamenti tra l'opera originale uscita 14 anni fa e questo remake.

Nel filmato il protagonista Isaac è impegnato ad attraversare la USG Ishimura per raggiungere il ponte tecnico della nave e riparare i motori. La sequenza parte nell'hangar della Ishimura - un'area che ora è molto più grande dell'originale e maggiormente visitabile. Nel raffronto tra remake e originale si possono vedere non solo i cambiamenti grafici, ma anche all'atmosfera di gioco e soprattutto come la Ishimura sia ora una nave interconnessa, attraversabile senza caricamenti o dover usare l'ascensore per spostarsi tra i differenti scompartimenti.

La creazione di un enorme spazio interconnesso permette di attraversare più volte le stesse aree e per questo motivo EA Motive ha creato quello che ha definito "Intensity Director", una soluzione che crea "un'esperienza completamente diversa" ogni volta, generata dinamicamente da un sistema di eventi sistemici graduale. Intensity Director agisce sul numero e il tipo di nemici, l'atmosfera e l'illuminazione al fine di mantenere alta la tensione. Insomma, il nuovo Dead Space non sarà una serie di script ma una produzione basata sulla costante imprevedibilità.

A questa dinamicità gli sviluppatori hanno però voluto affiancare alcune sequenze originali, momenti indimenticabili del primo Dead Space che saranno riprodotti fedelmente. Isaac, inoltre, parlerà e questo rappresenterà un'altra novità degna di nota. Per inteso, non diventerà un chiacchierone ma parlerà solo quando necessario per renderlo un personaggio con maggiore profondità ed emozioni.

Tutto questo, insieme alla possibilità di muoversi a gravita zero in modo maggiore rispetto al passato, avrà un effetto sul gameplay tale da rendere il remake di Dead Space una piacevole scoperta anche per chi lo giocò 14 anni fa.