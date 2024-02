Dead Island 2: in arrivo (finalmente) su Steam a partire dal 22 aprile

Dead Island 2 è stato un enorme successo per Plaion e i ragazzi di Deep Silver, giunto sugli scaffali con quasi 10 anni di ritardo rispetto all'annuncio. Rilasciato come esclusiva temporale Epic Games Store su PC, dal 22 aprile il gioco sarà disponibile anche per gli utenti Steam.

Dead Island 2 segna il ritorno di un franchise rimasto a lungo nel silenzio in seguito alla presentazione con uno dei trailer più belli mai prodotti per un videogioco. Come abbiamo scritto nella nostra recensione, è un gioco con del potenziale inespresso, ma capace di offrire ore e ore di divertimento con uno stile fedele, ma aggiornato, che senza dubbio i fan della saga apprezzeranno – noi l'abbiamo fatto.

Al momento non è chiaro se la versione di Steam includerà anche l'espansione della storia già rilasciata, Haus, ma in ogni caso è un'ottima notizia per gli utenti della piattaforma Valve. Ma non è tutto: per celebrare l'arrivo del gioco, solo per due giorni, Steam regalerà Dead Island: Riptide.

Si tratta del secondo capitolo sviluppato da Techland, la software house che ha dato origine a un altro enorme fenomeno a tema zombi: Dying Light. Riptide nacque come espansione dell'originale Dead Island, ma fu pubblicato come capitolo a sé rappresentando un sequel a tutti gli effetti. Il gioco catapulta i quattro protagonisti originali su una portaerei dove i militari conducono esperimenti alla ricerca di una cura per il virus.

L'attesa per Dead Island 2 durerà ancora qualche mese insomma, un tempo sufficiente per farsi le ossa (e anche tutto il resto) su Dead Island: Riptide. Nel frattempo, chi fosse interessato, può già aggiungere Dead Island 2 alla lista dei desideri direttamente dalla pagina di Steam.