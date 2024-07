Dead by Daylight: lo spin-off single player a settembre insieme a tante novità

Behavior Entertainment ha svelato la data di uscita di The Casting of Frank Stone, lo spin-off per giocatore singolo di Dead by Daylight. In arrivo anche tante novità per il multiplayer cooperativo-competitivo che stravolgeranno il gameplay.

Behavior Entertainment, la software house impegnata nello sviluppo e supporto di Dead by Daylight, ha finalmente annunciato la data d'uscita dello spin-off per giocatore singolo sviluppato dallo studio di Until Dawn e The Quarry: The Casting of Frank Stone sarà disponibile per PC, Xbox e Playstation a partire dal prossimo 3 settembre.

Per chi non lo conoscesse, The Casting of Frank Stone sarà un titolo ambientato nell'universo di Dead by Daylight, ma nello stile di Supermassive. Si tratta di un'opera basata sulla trama e lo storytelling nella quale il giocatore sarà chiamato a compiere scelte durante la narrazione.

Quattro ragazzi si recano presso un'acciaieria abbandonata per svolgere le riprese del loro film, ma si ritroveranno a vivere un'esperienza da incubo, tutta registrata attraverso una telecamera. Le decisioni dei giocatori influenzeranno lo svolgimento degli eventi, le relazioni tra i personaggi e perfino il loro destino, in un'avventura profondamente rigiocabile.

"Cambia la realtà con le tue scelte, sblocca nuovi percorsi con le tue azioni e scopri quali orrori potrebbe riservare il tuo montaggio finale. In una storia in cui ogni scelta conta, le azioni possono parlare più forte delle parole. Esplora un incubo cinematografico, mettendo alla prova il tuo ingegno mentre risolvi enigmi ambientali e reagisci ai Quick Time Event" recita il sito del gioco.

Non si tratta però dell'unica novità annunciata durante l'evento che celebra gli otto anni di Dead by Daylight. Lo sviluppatore ha svelato alcuni punti critici della nuova modalità 2v8 in arrivo il 25 luglio. In sintesi, 8 sopravvissuti potranno sfidare 2 killer in 5 mappe iconiche estese per accogliere il numero raddoppiato di giocatori. A raddoppiare saranno anche i generatori: i sopravvissuti dovranno attivarne 8 su 13 per sfuggire dalla morte.

Modifiche anche per il gameplay: verranno abbandonati i perk dei sopravvissuti in favore di un sistema a ruoli che renderà più chiara la scelta del personaggio. Anche le abilità dei killer saranno ribilanciate con l'aggiunta di una nuova abilità di squadra attivabile in coppia.

Infine, dal 22 luglio sarà disponibile anche il cross progression che consentirà ai giocatori di fruire di tutti i contenuti acquistati e dei progressi ottenuti a prescindere dalla piattaforma che utilizzano per accedere al gioco. Sarà sufficiente creare un account Behavior, seppur Nintendo Switch presenterà alcuni limiti rispetto alle altre piattaforme (PC, Xbox e PlayStation).

In sintesi, la valuta e i DLC acquistati tramite Nintendo Switch non saranno disponibili accedendo sulle altre piattaforme. Viceversa, la valuta e i DLC acquistati sulle altre piattaforme saranno disponibili anche su Nintendo Switch. A tal proposito, Behavior ha pubblicato alcune FAQ che chiariscono la questione.