Dead by Daylight diventerà un film: l'horror multiplayer verso nuovi orizzonti

Dead by Daylight diventerà un film. Ad annunciarlo è stata Blumhouse, casa di produzione di film horror come Paranormal Activity, Split e Scappa - Get Out (Get Out). Il progetto sarà portato avanti insieme a Behaviour Interactive, lo sviluppatore di Dead by Daylight, e Atomic Monster, casa di produzione del regista James Wan. Proprio quest'ultimo ha dichiarato che l'atmosfera e i personaggi del gioco sono "perfetti per uno spaventoso adattamento cinematografico".

Non c'è ancora uno sceneggiatore o un regista, ma le società fanno sapere di aver iniziato la loro ricerca. Per Blumhouse è "imperativo trovare qualcuno che apprezzi e ami il mondo tanto quanto noi, per aiutarci a portare il gioco sul grande schermo".

Dead by Daylight è un horror multiplayer che vede quattro sopravvissuti che tentano di sfuggire a un potente assassino. Dal 2016 a oggi è stato giocato da oltre 50 milioni di persone. Il suo successo ha permesso a Behavior Interactive di inserire alcuni dei cattivi più iconici del cinema horror come Michael Myers di Halloween, Freddy Krueger di Nightmare o Ghostface di Scream.

La notizia di oggi segue un altro annuncio da parte di Blumhouse: la casa di produzione è impegnata a entrare nel mondo della pubblicazione di videogiochi per dare spazio e visibilità a progetti indipendenti per portare alla ribalta "giochi originali a tema horror per console, PC e mobile".