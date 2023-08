DC Universe Online: a quasi 13 anni dal lancio, l'MMO arriverà anche su PS5 e Xbox Series X

Sviluppato da Daybreak Game Company (ex Sony Online Entertainment) e lanciato su PS3 e PC nel gennaio 2011, DC Universe Online è un MMORPG ispirato ai popolari fumetti distribuiti da DC Comics. I giocatori possono creare e impersonare il proprio supereroe e interagire con gli eroi e i villain più celebri dell'universo fumettistico, tra cui Superman, Lex Luthor, Batman e Joker.

Sempre nel 2011 il gioco ha abbandonato gli abbonamenti per abbracciare la formula free-to-play. L'MMO è poi sbarcato su altre piattaforme e quest'anno tocca alle console di ultima generazione, con un'inaspettata release next-gen per le ammiraglie di Sony e Microsoft.

DCUO anche su console next-gen a fine 2023

L'annuncio arriva dagli stessi sviluppatori tramite il sito ufficiale di DC Universe Online. Nel post viene presentata la nuova roadmap dell'MMO, dove troviamo i prossimi eventi in programma (Save the Universe, Homecoming, The Witching Hour) e l'aggiornamento contenutistico Episode 46: Justice League Dark Cursed, previsto per il prossimo ottobre.

Per quanto riguarda la stagione natalizia, invece, gli utenti di PlayStation 5 e Xbox Series X/S accoglieranno una versione nativa dell'MMO di Daybreak Game Company.

Gli sviluppatori spiegano che, "oltre ai guadagni in termini di prestazioni" permessi dalla riproduzione del gioco sugli hardware di ultima generazione, la nuova versione di DCUO includerà dei miglioramenti di tipo QoL (quality-of-life) e altri accorgimenti relativi al gameplay. "Alcuni di questi miglioramenti saranno introdotti nei prossimi mesi, prima dell'uscita sulle nuove console; altri arriveranno al lancio e altri ancora nel corso del prossimo anno", si legge nel post.

Viene inoltre sottolineato che le versioni PS5 e Xbox Series X/S di DCUO condivideranno gli stessi server delle precedenti versioni. Questo significa che, al momento del lancio su next-gen, i giocatori dell'MMO ritroveranno i progressi e gli acquisti effettuati. "Tutto ciò che dovrete fare è accedere con lo stesso account PSN o Xbox una volta scaricato il gioco sulla nuova console".

Con circa 380.600 giocatori iscritti, DC Universe Online non si può certo definire uno dei titoli più giocati del panorama MMO: in confronto, stando ai dati di MMO Populations, il più popolare World of Warcraft di Blizzard vanta una 'player base' di oltre 127 milioni di utenti. Ciononostante, dopo 12 anni il team di Daybreak continua a supportare la sua creazione con contenuti inediti e con nuove versioni sviluppate appositamente per le piattaforme di ultima generazione.

Non escluderemmo che il gioco possa conquistare nuovi utenti proprio grazie all'imminente debutto su PS5 e Xbox Series X/S, come avvenuto per altri titoli online più o meno popolari.