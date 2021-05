Days of Play 2021: al via la nuova ondata di offerte per i giochi PS4 e PS5

Ritornano i Days of Play, iniziativa con cui Sony Interactive Entertainment celebra la community di PlayStation. Nei prossimi giorni i giocatori accederanno a numerose offerte dedicate ai titoli più popolari presenti su PS4 e PS5: da The Last of Us Parte II al più recente Demon's Souls, ci sono sconti per tutti i gusti - e per entrambe le generazioni di console.

Gli sconti dei Days of Play 2021 non interessano solo i giochi venduti sul PlayStation Store, ma anche quelli distribuiti da Amazon e dagli altri rivenditori specializzati.

Days of Play, sconti disponibili dal 26 maggio al 9 giugno 2021

Due settimane di offerte sui cataloghi PlayStation 4 e PlayStation 5: gli sconti dei Days of Play 2021 sono disponibili da oggi, 26 maggio, fino al 9 giugno. In questo periodo gli utenti potranno ottenere avatar e temi esclusivi e avranno l'opportunità di recuperare alcuni dei grandi classici della line-up Sony approfittando dei prezzi più vantaggiosi.

Tra i giochi in offerta troviamo Demon's Souls, l'acclamato RPG di From Software riproposto su next-gen con un esclusivo remake. Troviamo anche Sackboy: Una Grande Avventura, Spider-Man: Miles Morales e Nioh Collection, disponibili sia su PS4 che su PS5. Protagonisti anche i giochi della libreria PlayStation Hits, venduti al prezzo consigliato di €9,99.

Ecco alcune delle promozioni che troverete sul PlayStation Store:

Demon’s Souls (PS5) al prezzo consigliato di €69,99

Sackboy: Una Grande Avventura (PS5 e PS4) al prezzo consigliato di €59,99

Nioh Collection (PS5, PS4) al prezzo consigliato di €69,99

Ghost of Tsushima (PS4) al prezzo consigliato di €39,99

The Last of Us Parte II (PS4) al prezzo consigliato di €29,99

Predator: Hunting Grounds (PS4) al prezzo consigliato di €19,99

Days Gone (PS4) al prezzo consigliato di €19,99

Dreams (PS4) al prezzo consigliato di €19,99

MediEvil (PS4) al prezzo consigliato di €19,99

Concrete Genie (PS4) al prezzo consigliato di €19,99

Titoli appartenenti ai PlayStation Hits al prezzo consigliato di €9,99

In aggiunta alle offerte digitali, tutti i giocatori possono usufruire di un taglio di prezzo del 20% su una selezione di articoli del PS Gear Store, il negozio ufficiale di PlayStation dov'è possibile acquistare capi di abbigliamento e gadget dedicati ai giochi di Sony.

Vi lasciamo infine agli sconti dei Days of Play 2021 presenti nel marketplace di Amazon, per chi preferirà mettere le mani sui giochi in formato fisico.