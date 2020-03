D&D Online & LotR Online: contenuti gratuiti fino al 30 aprile

Continuano le iniziative delle software house del mondo videoludico in questo periodo in cui il COVID-19 costringe le persone in casa. Anche Standing Stone Games annuncia novità per i suoi MMORPG free-to-play: Dungeons and Dragons Online e Lord of the Rings Online.

La casa americana ha infatti annunciato che permetterà a chiunque di accedere ai contenuti che altrimenti sarebbero a pagamento e lo fa citando un discorso tra gli iconici Frodo e Gandalf.

"Avrei tanto desiderato che tutto ciò non fosse accaduto ai miei giorni!" esclamò Frodo.

"Anch'io", annuì Gandalf, "come d'altronde tutti coloro che vivono questi avvenimenti. Ma non tocca a noi scegliere. Tutto ciò che possiamo decidere è come disporre del tempo che ci è dato."

L'obiettivo di Standing Stone Game è quello di portare gioia attraverso i nostri giochi e riteniamo ora sia più importante che mai. Stiamo rendendo tutte le nostre avventure e storie disponibili a tutti fino al 30 aprile. Inoltre organizzeremo eventi extra per i nostri giochi.

Ecco quindi cosa SSG ha reso disponibile

Dungeons and Dragons Online:

Tutti i dungeon e le incursioni, compresi quelli nei pacchetti di espansione, sono aperti a tutti fino al 30 aprile.

Il Buddy Bonus 5% XP sarà attivo dal 20 marzo al 29 marzo. Questo sarà in aggiunta agli eventi del fine settimana.

L'evento Mimic sarà attivo dal 26 marzo al 6 aprile.

L'evento dell'anniversario sarà attivo dal 26 marzo al 30 aprile.

Il Signore degli Anelli Online:

Tutte le missioni, istanze e schermaglie, comprese quelle nei pacchetti di espansione, sono aperte a tutti fino al 30 aprile.

Il Curatore tornerà dal 26 marzo al 30 aprile.

Ci sarà un potenziamento del 10% di virtù XP a partire dal 26 marzo fino al 6 aprile.

L'evento per il compleanno di Baggins sarà disponibile dal 26 marzo al 6 aprile.

Infine Standing Stone Games augura a tutti di stare al sicuro rilanciando il mantra che di questi tempi la fa da padrone, #iostoacasa.