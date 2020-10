Cyberpunk 2077: sviluppatori vittime del crunch. Ecco la risposta di CD Projekt RED

Il cosiddetto 'crunch time' rappresenta una delle più grandi piaghe dell'industria dei videogiochi. Parliamo delle discutibili condizioni lavorative a cui sono sottoposti ogni anno diversi sviluppatori, anche quelli provenienti dalle software house più rinomate: per rispettare la data di uscita prevista, il developer è costretto a effettuare straordinari lavorando durante i weekend e persino nelle ore notturne, accumulando inevitabilmente molto stress.

Dopo l'intricata produzione di The Witcher 3, CD Projekt RED si è opposta al fenomeno del crunch affinché queste problematiche non si verificassero nuovamente con Cyberpunk 2077. Purtroppo, sembra che lo studio polacco non sia riuscito a mantenere la promessa.

CD Projekt RED e crunch time: "Una delle decisioni più difficili che abbiamo dovuto prendere"

Le ultime notizie provengono da Jason Schreier, reporter di Bloomberg che aveva già approfondito il tema del crunch analizzando i casi più emblematici - primo fra tutti, quello di The Last of Us 2. Circa un anno fa, la software house di Varsavia si era rivolta allo stesso Schreier per annunciare al pubblico che avrebbero evitato il crunch obbligatorio. Nel suo ultimo report, tuttavia, il giornalista ha delineato un quadro ben diverso.

Dopo essere stato contattato da alcuni sviluppatori di CD Projekt, Schreier ha potuto svelare il contenuto di una mail indirizzata all'intero team coinvolto nella produzione di Cyberpunk 2077. Il mittente è Adam Badowski, capo dello studio, il quale avrebbe imposto settimane lavorative di sei giorni ai suoi dipendenti, costretti così a rinunciare a una parte del weekend.

Stando al suddetto report, Badowski si è assunto la responsabilità di tale decisione. Ecco le dichiarazioni contenute nella mail condivisa da Bloomberg: "[...] So che tutto questo è in diretto contrasto con ciò che abbiamo detto sul crunch. È anche in contrasto con ciò in cui credo personalmente, ovvero che il crunch non dovrebbe mai essere la risposta".

La risposta di Adam Badowski non è tardata ad arrivare. Tramite il suo profilo Twitter, il dirigente di CD Projekt RED ha risposto alle accuse condividendo il tweet di Jason Schreier e allegando, questa volta, un comunicato ufficiale. https://t.co/Ie5W0O7iiv pic.twitter.com/IJBZ3IIT6m — Adam Badowski (@AdamBadowski) September 30, 2020

Nel tweet di Badowski leggiamo quanto segue: "Queste ultime sei settimane rappresentano il nostro sprint finale su un progetto su cui abbiamo speso gran parte delle nostre vite. Qualcosa a cui teniamo profondamente. La maggior parte del team comprende questa spinta, soprattutto alla luce del fatto che abbiamo appena inviato il gioco per la certificazione e che ogni giorno ci porta visibilmente più vicino alla consegna di un gioco di cui vogliamo essere orgogliosi".

Per il capo responsabile di CD Projekt RED si tratta di "una delle decisioni più difficili" che ha dovuto prendere, assicurando che tutte le persone coinvolte negli straordinari riceveranno il giusto compenso per ogni ora extra investita nello sviluppo di Cyberpunk 2077. Badowski ha poi concluso: "Come negli ultimi anni, il 10% del profitto annuale che la compagnia genererà nel 2020 verrà diviso direttamente tra i membri del team".

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è ormai in dirittura d'arrivo. Il gioco di ruolo sci-fi sarà disponibile dal prossimo 19 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo di CD Projekt sarà retrocompatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X, ma non supporterà a pieno l'hardware next-gen delle nuove console - non prima di una patch prevista per il 2021.