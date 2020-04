Cyberpunk 2077, prepariamoci a una patch al day one

Per godersi al meglio Cybernpunk 2077 sarà necessario scaricare una patch al day one. A causa della pandemia di COVID-19, CD Projekt RED è stata costretta come molti a passare allo smart working e questo ha avuto ripercussioni sul doppiaggio. I 1000 dipendenti della software house stanno lavorando da casa in queste settimane, e di questi quasi 600 sono legati al progetto Cyberpunk e tutte le sue sfaccettature.

Michal Nowakowski, vicepresidente senior per lo sviluppo del business, ha affermato che al momento il titolo è allineato con la data di uscita prevista per il 17 settembre. "Non vediamo alcun grande rischio legato al lancio che potrebbe impedirci o bloccarci in alcun modo dall'uscire a settembre". Il lavoro da casa e la chiusura degli studi di registrazione ha però bloccato il lavoro di localizzazione.

"Ci sono alcune difficoltà con il processo di localizzazione, nello specifico con la registrazione di alcuni attori", ha aggiunto Nowakowski. "La maggior parte degli studios sono chiusi in questo momento e lo saranno nel prossimo futuro. Siamo riusciti tuttavia a registrare la maggior parte dei voice over, ma ci sono sempre alcune sessioni successive, e non siamo molto preoccupati da questo perché possiamo registrarle anche più tardi e aggiungerle sotto forma di una patch digitale. Nel momento in cui i clienti compreranno il gioco a settembre scaricheranno semplicemente un file che aggiungerà i pezzi mancanti delle registrazioni, ma quel processo è stato leggermente ostacolato".

Leggi anche: Cyberpunk 2077 non ottimizzato per Xbox Series X al lancio

Il dirigente di CD Projekt RED ha affermato che il gioco è completo e ora si tratta semplicemente di procedere alla risoluzione di bug, rifinire alcune cose e mandare il titolo agli enti per la certificazione. "Alcune copie del gioco sono già state prodotte in forma fisica e, in termini di test sulla qualità, ci stanno lavorando 130-150 persone". Per quanto riguarda i DLC, l'azienda ha dichiarato che saranno annunciati prima dell'uscita del gioco e bisogna attendersene un numero non inferiore a quelli sfornati per The Witcher 3.