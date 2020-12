Cyberpunk 2077: il primo DLC gratuito arriverà nei primi mesi del 2021

Il popolare gioco di ruolo di CD Projekt RED si prepara ad accogliere la prima ondata di add-on, quelli che i giocatori potranno riscattare senza alcun costo aggiuntivo. Tramite il suo sito ufficiale, lo sviluppatore polacco ha annunciato la release del primo DLC gratuito di Cyberpunk 2077.

Nonostante le evidenti problematiche e l'arrivo di ulteriori patch correttive, sembra che i contenuti aggiuntivi non subiranno eventuali ritardi.

Cyberpunk 2077 si espanderà con il primo add-on, ma è solo l'inizio

L'annuncio della prima espansione di Cyberpunk 2077 proviene da una pagina placeholder del sito ufficiale di CD Projekt RED. Qui troviamo un filmato che raccoglie alcune clip estratte dal gioco originale, affiancato da un messaggio che comunica l'arrivo dell'add-on gratuito.

Il lancio del DLC è previsto per "l'inizio del 2021", ed è tutto quello che sappiamo in merito al contenuto aggiuntivo; maggiori informazioni saranno diffuse dal developer prossimamente. Nella medesima finestra temporale, ricordiamo, Cyberpunk 2077 verrà aggiornato con due grandi patch che - almeno nei piani del developer - risolverà gran parte dei problemi che affliggono la stabilità del gioco sulle principali piattaforme, così come gli innumerevoli e bizzarri bug scovati dagli utenti.

La stessa CD Projekt RED ci aveva anticipato che, per quanto concerne il programma dei DLC, Cyberpunk 2077 seguirà a tutti gli effetti l'esempio di The Witcher 3: Wild Hunt. L'anticipazione arrivava da un messaggio nascosto nel trailer di lancio, in cui si parla delle (imminenti) espansioni gratuite e di quelle a pagamento: possiamo dunque aspettarci almeno due grandi add-on narrativi, come lo sono stati Hearts of Stone e Blood & Wine per il GdR dedicato a Geralt di Rivia.

Sottolineiamo che c'è ancora una modalità multiplayer da annunciare. Non abbiamo alcun dettaglio circa il comparto multigiocatore di Cyberpunk 2077, ma sappiamo che potrebbe uscire nel corso del 2021 e che sarà gratuito per tutti i possessori del gioco originale; potremmo inoltre trovare delle forme di microtransazione, stando alle dichiarazioni di CD Projekt RED.