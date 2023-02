Cyberpunk 2077 guadagna NVIDIA DLSS 3 per prestazioni ancora maggiori sulle GeForce RTX 4000

Il celebre Cyberpunk 2077, dopo l'inizio difficile, è un gioco sempre più completo e complesso, sia in termini di gameplay che sul fronte tecnico. Già forte di un ray tracing molto avanzato e del supporto alle principali tecnologie di upscaling, oggi compie un ulteriore passo avanti abbracciando il DLSS 3 di NVIDIA, soluzione esclusivamente compatibile con le nuove GeForce RTX 4000.

La nuova patch per il gioco porta con sé Frame Generation, tassello fondamentale del DLSS 3 che permette di ricostruire artificialmente fino a sette ottavi dei pixel visualizzati, accelerando le prestazioni in modo più marcato rispetto alle versioni di DLSS precedenti visto che la GPU deve effettivamente compiere meno lavoro.

Questo è molto utile specie quando si attiva il ray tracing: la versione attuale del gioco permette di attivare l'RT per ombre, riflessi, illuminazione diffusa e occlusione ambientale. Se si passa alla "modalità Psycho" nelle impostazioni, è possibile vedere la luce del sole rimbalzare sui corpi e gli oggetti nella scena. Non solo, un video pubblicato da NVIDIA mostra come il DLSS 3 in CB 2077 sia progredito nel corso dello sviluppo, migliorando la sua capacità di riprodurre elementi dell'UI e dell'interfaccia:

L'aggiunta del DLSS 3 pone le basi per la tanto attesa "Ray Tracing: Overdrive Mode" di Cyberpunk 2077, un aggiornamento imminente che porterà il ray tracing del gioco a nuovi livelli e migliorerà notevolmente la grafica del gioco.

Non solo Cyberpunk 2077, anche Dying Light 2 Stay Human, HITMAN 3 (diventato HITMAN World of Assassination), Dakar Desert Rally, Deliver Us Mars, Marvel's Midnight Suns e PERISH hanno guadagnato o stanno per ottenere NVIDIA DLSS 3.