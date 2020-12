Cyberpunk 2077: Gamestop fa dietro front, accetterà le richieste di rimborso

Con gli evidenti difetti evidenziati dalla critica, e dallo stesso pubblico, Cyberpunk 2077 è ancora nell'occhio del ciclone: sono migliaia gli utenti che hanno già richiesto il rimborso, delusi dal livello qualitativo offerto dal gioco, in particolare su console. La stessa Sony è intervenuta rimuovendo il titolo di CD Projekt RED dal suo PlayStation Store.

Come i grandi proprietari dei marketplace digitali, anche i rivenditori retail sono stati subissati da centinaia di richieste, che nel caso specifico di Gamestop erano state inizialmente rifiutate. Stando alle ultime notizie, la catena statunitense ha appena cambiato idea.

Gamestop vi rimborserà: Cyberpunk etichettato come "Difettoso"

Stando a una comunicazione interna di Gamestop USA, trapelata online tramite un report di Kotaku, i dipendenti di Gamestop sono ora autorizzati ad accettare le richieste di rimborso relative a Cyberpunk 2077, nelle sue versioni PlayStation 4 e Xbox One.

Le istruzioni sembrano piuttosto chiare: la richiesta del cliente andrà accettata anche nel caso in cui la confezione del gioco sia stata già aperta. Prima di rispedirlo al magazzino, il disco restituito in negozio deve essere etichettato come "Difettoso".

Curiosamente, la politica ufficiale di Gamestop non prevede questo genere di approccio. La restituzione di un gioco acquistato in negozio è ammessa solo per i prodotti ancora sigillati. Quella di Cyberpunk 2077 può dunque essere considerata un'eccezione, che tuttavia non si sottrae al solito obbligo di restituire il disco entro 30 giorni dall'acquisto.

In risposta ai rivenditori che, come Gamestop, avevano inizialmente rifiutato le richieste di rimborso, CD Projekt RED si è dichiarata pronta a rimborsare personalmente i possessori della copia fisica - che dovranno contattare il developer stesso via mail.