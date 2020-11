Cyberpunk 2077: ecco il primo gameplay catturato su console

Il prossimo giovedì, 19 novembre. avremmo dato il benvenuto a Cyberpunk 2077, titolo ormai rimandato al prossimo mese a causa di alcune difficoltà incontrate durante le ultime fasi di produzioni. Oggi possiamo però dare una nuova occhiata all'attesissimo titolo di CD Projekt RED, che si mostra finalmente nella sua versione dedicata alle console casalinghe.

In particolare, sono Xbox One X e la più recente Xbox Series X le piattaforme scelte dallo studio polacco per mostrare la qualità tecnica della loro creazione.

Cyberpunk 2077 giocato sulle Xbox old e next-gen

Come anticipatovi, CD Projekt RED ha rilasciato un esclusivo (e inaspettato) video del format Night City Wire dedicato interamente alle performance di Cyberpunk 2077 su console.

Come specificano gli stessi sviluppatori, il gioco che vediamo in azione su Xbox One X e su Xbox Series X corrisponde alla versione 'old-gen' del gioco, riprodotta sulla piattaforma next-gen tramite retrocompatibilità. Ciononostante, osservando le clip estratte dalla più potente Series X notiamo visibili miglioramenti sia sul fronte della risoluzione che su quello della fluidità, con una maggiore pulizia grafica e un frame rate leggermente più stabile, ancorato ai 30 fps.

In entrambi casi, a detta nostra, il risultato tecnico raggiunto dallo sviluppatore polacco sembra eccezionale: anche la meno performante Xbox One X rende giustizia alla colossale Night City, trasposta su schermo con un'elevata resa dei dettagli traendo pieno vantaggio dal sistema d'illuminazione. In un paio di frangenti ci siamo però scontrati con alcuni, e quasi impercettibili, problemi di stuttering, che non troviamo invece su Series X.

Trattandosi ancora della versione old-gen, ricordiamo che sia Xbox Series X che PlayStation 5 accoglieranno un'edizione tutta nuova di Cyberpunk 2077, la quale sfrutterà pienamente l'hardware di nuova generazione per introdurre diverse migliorie grafiche. L'edizione next-gen del gioco di ruolo è prevista per i primi mesi del 2021, salvo eventuali ritardi.

In merito alla data del 19 novembre, CD Projekt RED colmerà il vuoto lasciato dall'ultimo rinvio con un nuovo evento del Night City Wire, dedicato stavolta alla tracklist della colonna sonora e ad altri aspetti del gioco. Ricordiamo invece che Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S e anche su Google Stadia, via cloud.