Cyberpunk 2077 è già un successo, bug a parte: bonus assicurati agli sviluppatori

Cyberpunk 2077, il nuovo titolo di CD Projekt Red annunciato nel maggio 2012, è finalmente disponibile e malgrado gli anni sviluppo, non è esente da bug e problemi (specie sulle console di precedente generazione). È un gioco di grandi dimensioni e come tale gli sviluppatori hanno lavorato alacremente per arrivare a questo momento, investendo più ore di lavoro del preventivato.

Il gioco è stato rimandato molte volte e anche se l'accoglienza non è stata delle migliori, le persone che hanno investito tempo e risorse possono tirare un sospiro di sollievo: CD Projekt RED pagherà il massimo dei bonus, a prescindere dalla critica che ha accolto il titolo.

"Inizialmente avevamo un sistema di bonus che era concentrato sulle valutazioni del gioco e la data di uscita, ma dopo averci pensato, crediamo che tale misura non sia leale sulla base alle circostanze", ha dichiarato Adam Badowski, creative director di Cyberpunk 2077, in una mail ai dipendenti ottenuta da Bloomberg. "Abbiamo sottostimato la lunghezza e la complessità necessarie per rendere il gioco realtà, e comunque avete fatto ciò che potevate per pubblicare un titolo ambizioso e speciale".

I capi di CD Projekt RED distribuivano una sorta di gettone ogni mese ai membri dello staff si spingevano oltre; i gettoni si sarebbero potuti riconvertire in bonus se il gioco avrebbe soddisfatto "determinati criteri, come il plauso della critica e un rilascio tempestivo". La software house sembra però aver cambiato idea, e tutti i membri dello staff riceveranno i loro bonus sulle prestazioni, indipendentemente dalle recensioni.

Come riportato nei giorni scorsi, Cyberpunk 2077 ha catalizzato 8 milioni di preorder, coprendo sia i costi di sviluppo che di marketing grazie a un incasso stimato in 480 milioni di dollari e che certamente salirà nel corso delle prossime settimane.