Cyberpunk 2077 e 'dati corrotti' su PS4: CD Projekt RED spiega come risolvere

La Patch 1.5 di Cyberpunk 2077 rappresenta un grosso tentativo di miglioramento del contestato action RPG, all'interno della volontà della software house CD Projekt RED di riguadagnarsi la fiducia della propria fanbase. Disponibile gratuitamente sia su console che su PC, garantisce un'esperienza di gioco di gran lunga migliore di quella offerta al lancio su PlayStation 4 e Xbox One, un rework completo dell'albero delle abilità, combattimenti più avvincenti e un radicale miglioramento dell'intelligenza artificiale.

Cyberpunk 2077: la nuova Patch 1.5 compromette l'installazione del gioco su PS4

Tuttavia, l'aggiornamento alla nuova versione sembra compromettere l'integrità dell'installazione del gioco, soprattutto su PS4. Dopo aver scaricato la Patch 1.5, infatti, i giocatori hanno visualizzato il messaggio "Impossibile avviare l'applicazione. I dati sono corrotti. Elimina l'applicazione da PS4 e inserisci nuovamente il disco" come si legge sul sito di supporto della stessa CDPR.

La software house della Polonia, poi, quando si invia un ticket per segnalare il problema, richiede l'invio del PSN ID, del codice CUSA (ovvero la versione della copia di Cyberpunk 2077 posseduta, CUSA-18278 e CUSA-18279 per l'Italia) e le informazioni sulla regione impostata per la console.

Il problema sembra riguardare soprattutto le copie di Cyberpunk 2077 su disco ed essere limitato alla sola PS4. CDPR richiede di disinstallare il gioco e di reinserire nuovamente il disco, procedendo a una nuova installazione.

Con la Patch 1.5 Cyberpunk 2077 è molto migliorato anche su PS4 e Xbox One, ovvero le due versioni con i maggiori compromessi al momento del lancio, soprattutto per quanto riguarda il frame rate. Di tutte le novità promesse, però, sulle console old-gen non arriveranno alcune caratteristiche particolarmente onerose in termini di risorse di calcolo richieste, come la nuova intelligenza artificiale. Sulle altre piattaforme, infatti, la folla reagisce ora ai crimini commessi da V o da altri personaggi che passeggiano per le strade di Night City. Altri dettagli qui.